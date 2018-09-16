LG готовит новый смартфоном с необычной конструкцией

Это устройство изготовлено в виде удлиненного модуля, на одной из боковых стенок размещен информационный дисплей. Тонкий экран будет вытягиваться из модуля. Вероятно, он будет сенсорный.

Пользователи смогут извлекать дисплей на нужную длину. При этом, чтобы прочитать сообщение, экран вытаскивать не нужно – просматривать сообщения на боковой стороне корпуса. Технические характеристики пока неизвестны.