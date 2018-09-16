День Независимости Украины

Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 16.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Раде зарегистрирован законопроект о госбюджете на 2019 год
В Раде зарегистрирован законопроект о госбюджете на 2019 год
Новости: Работники лесного хозяйства отмечают профессиональный праздник
Работники лесного хозяйства отмечают профессиональный праздник
Новости: Шевченко - о возможной натурализации Мораеса
Шевченко - о возможной натурализации Мораеса
Новости: День отца 2018: красивые поздравления в стихах для любимых родителей
День отца 2018: красивые поздравления в стихах для любимых родителей
X

LG готовит новый смартфоном с необычной конструкцией

Смартфон
17:17 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости технологии: Унакальность устройства заключается в том, что его экран выдвигается.

Это устройство изготовлено в виде удлиненного модуля, на одной из боковых стенок размещен информационный дисплей. Тонкий экран будет вытягиваться из модуля. Вероятно, он будет сенсорный.

Пользователи смогут извлекать дисплей на нужную длину. При этом, чтобы прочитать сообщение, экран вытаскивать не нужно – просматривать сообщения на боковой стороне корпуса. Технические характеристики пока неизвестны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, LG, Необычная конструкция, Новинка, Смартфон, Технологии, Характеристики, Экран.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Apple iPhone XS показал невероятные результаты скорости Новинки от Apple протестировали на производительность Стало известно, когда Huawei выпустит смартфон с гибким экраном

Последние новости

Рианна восхитила поклонников ярким образом СБУ усилила защиту кибербезопасности в энергетике Экс-игрок Динамо принес победу Мариуполю в матче против Олимпика в 8 туре УПЛ
Сегодня читают
01 Головкин - Альварес 2: события боя
02 Головкин - Альварес 2: полное видео боя-реванша
03 Ураган "Флоренс": Трамп объявил чрезвычайное положение
04 Ломаченко и братья Кличко вошли в рейтинг лучших боксеров мира за последние 25 лет
05 В связи с приближением тайфуна в Китае эвакуировали почти полмиллиона человек
Новости сегодня
17:56 Врачи рассказали, к чему приводит употребление алкоголя
17:52 Милевский дебютировал за новый клуб
17:47 Стильные татуировки с изображением тигра, которые понравятся любому (Фото)
17:36 Как дети: смешные снимки мужчин, которые, кажется, никогда не повзрослеют
17:33 Гармаш перестал попадать в заявку Динамо на матчи УПЛ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Три города примут Заседание Парламентского комитета Украина-ЕС
Три города примут Заседание Парламентского комитета Украина-ЕС
Новости: НАБУ отпустило Омеляна за границу
НАБУ отпустило Омеляна за границу
Новости: Арсенал обнаружили в Одесской области
Арсенал обнаружили в Одесской области
Новости: Томасу Марклу угрожают расправой
Томасу Марклу угрожают расправой
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь