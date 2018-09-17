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В Германии запускают первый в мире поезд на водородном топливе

Coradia iLint
05:07 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости технологии: Первый в мире поезд на водородном топливе выполнил первый рейс.

Первый в мире поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint выполнил в воскресенье, 16 сентября, свой тестовый рейс в Бремерферде.

Уже с 17 сентября он выйдет на стандартный маршрут и свяжет этот город с Куксхафеном, Бремерхафеном и Букстехуде, пишет DW.

На крыше состава установлена цистерна с водородным топливом и топливный элемент. Он преобразует энергию водорода в электрический ток, не нанося ущерба окружающей среде. Поезд в состоянии развить скорость до 140 километров в час.

На одной заправке Coradia iLint может преодолеть до тысячи километров.

Транспортное средство было разработано и изготовлено в немецком городе Зальцгиттер французской компанией Alstom - европейским первопроходцем в области высокоскоростных электропоездов.

С 2021 года 14 таких поездов будут выполнять регулярные рейсы по маршруту Букстехуде - Куксхафен.

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Новости технологии, Alstom, Coradia iLint, Водородное топливо, Поезд.
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