В Германии запускают первый в мире поезд на водородном топливе

Первый в мире поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint выполнил в воскресенье, 16 сентября, свой тестовый рейс в Бремерферде.

Уже с 17 сентября он выйдет на стандартный маршрут и свяжет этот город с Куксхафеном, Бремерхафеном и Букстехуде, пишет DW.

На крыше состава установлена цистерна с водородным топливом и топливный элемент. Он преобразует энергию водорода в электрический ток, не нанося ущерба окружающей среде. Поезд в состоянии развить скорость до 140 километров в час.

На одной заправке Coradia iLint может преодолеть до тысячи километров.

Транспортное средство было разработано и изготовлено в немецком городе Зальцгиттер французской компанией Alstom - европейским первопроходцем в области высокоскоростных электропоездов.

С 2021 года 14 таких поездов будут выполнять регулярные рейсы по маршруту Букстехуде - Куксхафен.