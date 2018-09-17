HTC больше не будет выпускать смартфоны

Тайваньская HTC намерена отказаться от выпуска смартфонов, хотя именно эта отрасль экономики принесла ей наибольшую популярность. Причина – такой шаг в компании объясняют потерей значительной части рынка.

Смартфоны под этим брендом все же будут выходить – выпуск такой продукции будет поручено технологическим партнерам, а в самой компании будут заниматься только техническими разработками.

Заметим, что подобная практика является достаточно распространенной на рынке персональной и мобильной электроники. К примеру, такую деятельность осуществляет компания Apple, большинство продукции которой собирается на китайских заводах. Какой именно производитель станет техническим партнером компании, не сообщается.

Добавим, что первым смартфоном, который компания HTC выпустит на мощностях своих партнеров, станет U12 Life – аппарат с 6-дюймовым экраном, двойной камерой с разрешением 16 и 5 мегапикселей, аккумулятором на 3600 мач и Android 8.1 на борту с перспективой обновления до Android 9 Pie.

К слову, ранее ходили слухи, что производством HTC U12 Life может заняться или компания BlackBerry, или TCL, поскольку они работают на таких условиях.