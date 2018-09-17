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Компания OnePlus впервые выпустит телевизор

OnePlus
15:23 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: androidp1.ru

Новости технологии: Производитель смартфонов OnePlus работает над телевизором с уникальной фишкой.

Китайская компания OnePlus, которая хорошо известна производством смартфонов, решила расширить перечень продукции, заявив о работе над телевизором.

Как объясняют в компании, современный рынок телевизоров очень традиционный в вопросах функциональности и опыта использования. В частности, современные телевизоры плохо интегрированы с интернетом. Поэтому именно над этими функциями будут работать инженеры OnePlus.

При этом китайский бренд планирует выйти на премиальный рынок. Другие детали пока неизвестны. Выпустить его планируют в 2019 году.

Также, как сообщают в OnePlus, их телевизор получит уникальную фишку – он будет получать регулярные обновления программного обеспечения в течение 5 лет.

Как рассказал основатель OnePlus Пит Лау, сначала устройство не будет революционным, развитие будет постепенным. Но постоянное совершенствование — несколько уникальная особенность для современных телевизоров.

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Новости технологии, OnePlus, Компания, Пит Лау, Смартфон, Телевизор.
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