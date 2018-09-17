Компания OnePlus впервые выпустит телевизор

Китайская компания OnePlus, которая хорошо известна производством смартфонов, решила расширить перечень продукции, заявив о работе над телевизором.

Как объясняют в компании, современный рынок телевизоров очень традиционный в вопросах функциональности и опыта использования. В частности, современные телевизоры плохо интегрированы с интернетом. Поэтому именно над этими функциями будут работать инженеры OnePlus.

При этом китайский бренд планирует выйти на премиальный рынок. Другие детали пока неизвестны. Выпустить его планируют в 2019 году.

Также, как сообщают в OnePlus, их телевизор получит уникальную фишку – он будет получать регулярные обновления программного обеспечения в течение 5 лет.

Как рассказал основатель OnePlus Пит Лау, сначала устройство не будет революционным, развитие будет постепенным. Но постоянное совершенствование — несколько уникальная особенность для современных телевизоров.