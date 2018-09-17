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iPhone Xr получил важное преимущество

iPhone Xr
18:19 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото:inforesist.org

Новости технологии: iPhone Xr является самым автономным из трех новинок Apple.

Во время презентации 12 сентября Apple представила два флагманских смартфона iPhone Xs и iPhone Xs Max, а также более доступный iPhone Xr. Интересно, что самым автономным из трех новинок является именно "бюджетный" iPhone Xr.

Так, во время тестирования именно iPhone Xr продемонстрировал, что он способен проработать 25 часов на одном заряде батареи. А просмотр видео разрядит аккумулятор в течение 16 часов.

Если непрерывно сидеть в интернете, то смартфон можно разрядить за 15 часов. А прослушивание музыки сажает батарею за 65 часов.

В то же время флагманский iPhone Xs разряжается за 20 часов непрерывного разговора. А видео посадит батарею за 14 часов. Непрерывного пользования соцсетями хватит на 20 часов. Похожую автономность демонстрирует и iPhone Xs Max. Батареи смартфона хватает на 25 часов разговора, 65 часов прослушивания музыки и 15 часов просмотра видео.

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Новости технологии, Apple, iPhone, iPhone Xr, Видео, Преимущество.
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