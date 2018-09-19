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Омелян в Мюнхене договорился о сертификации Hyperloop

Владимир Омелян
06:14 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости технологии: Ассоциация технического мониторинга (TUEV) из Мюнхена проведет сертификацию украинского проекта Hyperloop.

Оценка может быть дана уже до конца этого года, как стало известно по итогам переговоров в Мюнхене министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна с руководством TUEV SUED.

"Мы начали очень важный процесс в проекте Hyperloop – его сертификацию. Они (немецкие партнеры - ред.) сказали, что планируют завершить в этом году. Это будет оценка со стороны авторитетной профильной структуры. Это известный ТЮВ, самая большая ассоциация Германии, которая объединяет всех производителей в том, что касается сертификации безопасного использования", - рассказал Омелян.

Он заметил, что какими бы ни были разработки, без надлежащего подтверждения безопасности со стороны европейских институций мы бы не смогли продвигать этот проект дальше. Германия в этой сфере играет основную роль, добавил он.

По словам Омеляна, есть предварительная оценка, она будет опубликована в ближайшее время. Далее работа будет продолжаться уже по углубленному изучению нового транспортного средства.

Переговоры в Мюнхене Омелян назвал очень плодотворными и успешными. В столице Баварии он также встретился с местным бизнесом.

Ранее министр сообщал, что в следующем году, после завершения разработки предварительного ТЭО, начнется конструирование тестовой трубы в Украине, и запуск первой линии вакуумного поезда по технологии Hyperloop может произойти в течение пяти лет.

Hyperloop ("Гиперпетля") состоит из аэродинамической трубы и капсулы, которая способна двигаться без воздушного сопротивления и разгоняться до рекордных скоростей.

Илон Маск предложил идею транспортной системы в 2012 году. В августе 2013 года расходы на реализацию проекта оценили в $ 6-7,5 млрд. Компании Hyperloop Transportation Technologies (HTT) и Hyperloop One занялись его развитием.

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Новости технологии, Hyperloop, Ассоциация технического мониторинга, Владимир Омелян, Германия, Новости Украины, Украина.
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