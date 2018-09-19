Samsung больше не будет выпускать бюджетные смартфоны

Компания Samsung пересмотрит стратегию по выпуску смартфонов. В частности, южнокорейский бренд откажется от выпуска ряда бюджетных моделей дешевле 7 тысяч гривен, которые не в состоянии оказывать конкуренцию на рынке доступным смартфонам из Китая.

Сейчас у Samsung ситуация сложилась таким образом, что на один смартфон Samsung приходится около 4 аналогов от одной только Huawei, без учета прочих производителей, среди которых Xiaomi, Meizu, Doogee и другие.

Первым попадет под "нож" модельный ряд Galaxy J. Вскоре компания перестанет выпускать эти бюджетные смартфоны вовсе. В Samsung понимают, что у конкурентов за 7 тысяч гривен есть более привлекательные модели с богатым наполнением возможностей и мощным техническим оснащением: производительные процессоры, больше памяти, лучше экраны и даже модуль NFC.

После упразднения бюджетного сегмента, увеличится количество устройств в линейке Galaxy A. Более того, вскоре появится новый модельный ряд – Galaxy M, в котором будут выпускаться устройства предтопового уровня. По мнению руководства компании, подобный шаг поможет сосредоточить силы на устройствах среднего и топового сегмента, сделав их более конкурентоспособными.