Компания Xiaomi официально представила новые смартфоны

Характеристики Xiaomi Mi 8 Lite. Xiaomi Mi 8 Lite – это упрощенная версия флагманского смартфона Xiaomi Mi 8. Устройство работает на процессоре SoC Snapdragon 660. Устройство ориентировано на молодую аудиторию. Оно оснащено экраном диагональю 6,26 дюйма с разрешением 2560х1080 пикселей. Также смартфон получил вырез в стиле iPhone X.

Во время презентации Xiaomi сравнивала свой Mi 8 Lite с новеньким iPhone Xr. Китайцы пришли к выводу, что их новинка получила более узкие рамки, тоньше корпус и вырез меньшего размера.

Mi 8 Lite получил сдвоенную горизонтальную камеру с сенсорами на 12 и 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры 24 Мп. Обе камеры поддерживают технологию с искусственным интеллектом. Так смартфон умеет художественно размывать фон и делать качественные снимки в условиях недостаточной освещенности.

На задней панели также размещен сканер отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора составляет 3350 мА/ч. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки.

Цена Xiaomi Mi 8 Lite. Цены Mi 8 Lite в Китае стартуют с 204 долларов (5 700 гривен) за конфигурацию памяти 4+64 ГБ. Вариант с 6ГБ оперативки и 64 ГБ флеш-памяти обойдется в 248 долларов (6 900 гривен). А топовая версия 6+128 ГБ оценена в 292 доллара (8 200 гривен).

Характеристики Xiaomi Mi 8 Pro. Это улучшенная версия смартфона Xiaomi Mi 8, которая поддерживает технологию распознавания силы нажатия. Снаружи Mi 8 Pro очень напоминает Mi 8. Новинка получила AMOLED-дисплей с диагональю 6,21 дюйма и разрешением 2248х1080 пикселей. Вверху экрана тоже есть вырез.

Устройство получило топовый процессор SoC Snapdragon 845. Работает на операционной системе Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI 10.

Основная камера тоже имеет два датчика – на 12 и 5 Мп. Фронтальная камера – 20-мегапиксельная.

Емкость аккумулятора составляет 3400 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4.0 на 18 Вт.

Цена Xiaomi Mi 8 Pro. Базовая версия Xiaomi Mi 8 Pro имеет 6 Гб оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. В Китае эта версия стоит 465 долларов (13 тысяч гривен). Модификация 8+128 ГБ оценена в 525 долларов (14 700 гривен).