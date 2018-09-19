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Компания Meizu показала уникальный флагманский смартфон 16X

Смартфон
21:17 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости технологии: Новое устройство разработчики сориентировали для молодых людей.

Meizu 16X получил новый процессор Snapdragon 710 с тактовой частотой 2,2 ГГц. Устройство также оснащено Super AMOLED-экраном с диагональю 6 дюймов и разрешением 2160х1080 пикселей.

Основная камера, сдвоенная, с модулями на 12 и 20 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 3100 мач с поддержкой быстрой зарядки mCharge 4.0. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Flyme OS.

Базовая версия Meizu 16X с модификацией памяти 6/64 ГБ оценена в 2098 юаней (306 долларов или 8 400 гривен). А версия с 6/128 ГБ памяти стоит 2398 юаней (350 долларов, 9 600 гривен). Смартфон поступит в продажу 10 октября.

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Новости технологии, Meizu, Альманах 2018, Свойства, Смартфон, Технологии, Характеристики.
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