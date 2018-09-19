Эксперты подтвердили, что Google Pixel 3 будет выпущен с необычным дизайном

6 сентября блоггер Джон Проссер, который критиковал огромный вырез на дисплее Pixel 3, рассказал, что ему пришло письмо от Google. Компания просила разрешение на использование отрывков из его видео, возможно, для того чтобы показать на презентации недовольство людей и представить смартфоны без вырезов.

Однако изображения немецкого портала указывают на то, что дисплеи Pixel 3 все-таки будут иметь вырез. Примечательно, что он присутствует только в версии XL – компактная модель оборудована обычным экраном.

На то, что на изображениях показаны именно смартфоны от Google указывают следующие детали: во-первых, на задней панели есть только одна камера, ведь компания уверена, что хорошие снимки с размытым фоном можно делать и без второго модуля. Во-вторых, задняя панель защищена материалом, похожим на ткань, которую поисковик использует в своих VR-шлемах Google Daydream.