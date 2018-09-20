В Apple Music появилась поддержка Android Auto

Последнее обновление Apple Music для Android принесло долгожданную поддержку Android Auto – опцию для взаимодействия мобильных телефонов с автомобильной информационно-развлекательной системой. Бета-версия приложения с этой функцией появилась в конце прошлого месяца.

Как и Apple Music для iOS-гаджетов, которая работает с CarPlay, версия для Android-устройств позволяет пользователям воспроизводить музыку через систему Android Auto. Элементы управления воспроизведением доступны через аудиосистему автомобиля, а действия ограничены основными операциями.

Обновленное приложение Apple Music для Android также обзавелось функцией поиска по словам песни, которая впервые появилась с выходом iOS 12 в понедельник, 17 сентября. Вместо того, чтобы ограничивать поиск песен названиями, исполнителями и альбомами, нововведение позволяет пользователям вводить фрагменты текстов, которые сопоставляются с базой данных Apple Music. Также в приложении появилась подборка музыки друзей – плейлист с песнями, основанный на предпочтениях слушателей. Помимо этого, изменился интерфейс страницы исполнителя в Apple Music для Android. Обновление доступно для загрузки в Play Store.