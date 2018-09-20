День Независимости Украины

Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 20.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рада уволила 13 членов ЦИК, у которых истек срок полномочий
Рада уволила 13 членов ЦИК, у которых истек срок полномочий
Новости: Паспортный скандал: Венгрия грозит еще более замедлить движение Украины в ЕС
Венгрия грозит еще более замедлить движение Украины в ЕС
Новости: 17-летняя украинка Билодид стала чемпионкой мира по дзюдо
17-летняя украинка Билодид стала чемпионкой мира по дзюдо
Новости: Рождество Пресвятой Богородицы 2018: все, что нужно знать о празднике 21 сентября
Рождество Пресвятой Богородицы 2018: все, что нужно знать о празднике 21 сентября
X

В Apple Music появилась поддержка Android Auto

Смотрите фото (3)
Apple Music
16:42 Сегодня Телеграф
macdigger.ru
Фото: pixabay.com

Новости технологии: Теперь в Apple Music для платформы от Google появилась поддержка Android Auto и поиск песен по тексту, который был представлен с релизом iOS 12.

Последнее обновление Apple Music для Android принесло долгожданную поддержку Android Auto – опцию для взаимодействия мобильных телефонов с автомобильной информационно-развлекательной системой. Бета-версия приложения с этой функцией появилась в конце прошлого месяца.

Как и Apple Music для iOS-гаджетов, которая работает с CarPlay, версия для Android-устройств позволяет пользователям воспроизводить музыку через систему Android Auto. Элементы управления воспроизведением доступны через аудиосистему автомобиля, а действия ограничены основными операциями.

Обновленное приложение Apple Music для Android также обзавелось функцией поиска по словам песни, которая впервые появилась с выходом iOS 12 в понедельник, 17 сентября. Вместо того, чтобы ограничивать поиск песен названиями, исполнителями и альбомами, нововведение позволяет пользователям вводить фрагменты текстов, которые сопоставляются с базой данных Apple Music. Также в приложении появилась подборка музыки друзей – плейлист с песнями, основанный на предпочтениях слушателей. Помимо этого, изменился интерфейс страницы исполнителя в Apple Music для Android. Обновление доступно для загрузки в Play Store.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Android Auto, Apple Music, iOS 12, Приложение, Технологии.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Омелян в Мюнхене договорился о сертификации Hyperloop iOS 12: Apple официально заявила о работе операционной системы Сочетание красоты и мощи: самые грозные боевые вертолеты со всего мира (Фото)

Последние новости

В Минрегионе рассказали об особенностях новых Государственных строительных норм Тропический шторм "Флоренс" в США: число погибших возросло Филарет: Лавра свободно перейдет в УПЦ КП
Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Хоффенхайм: события матча (Видео)
02 Шок и слезы: удаление Роналду в матче Лиги чемпионов (Видео)
03 Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
04 Лига чемпионов: результаты матчей 19 сентября
05 Рождество Пресвятой Богородицы 2018: что категорически нельзя делать
Новости сегодня
17:11 "Сушит бой": Ломаченко о своем следующем сопернике
17:10 Трамп ищет альтернативу иранской нефти для союзников
17:03 Brexit: Меркель надеется на завершение переговоров до конца ноября
17:02 Прокуратура опровергла заявление МОЗ: об изъятии серверов нет речи
17:02 Действия НАБУ и ГПУ относительно Розенблата суд признал незаконными
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Новости: Мун Чжэ Ин в КНДР призвал к объединению двух Корей
Мун Чжэ Ин в КНДР призвал к объединению двух Корей
Новости: В Киеве умер известный украинский политик, народный депутат ряда созывов
В Киеве умер известный украинский политик
Новости: Букеровская премия 2018: названы все финалисты литературной премии
Букеровская премия 2018: названы все финалисты литературной премии
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь