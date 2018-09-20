Компания Samsung выпустила новый смартфон с тремя основными камерами

Компания Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy A7 (2018), который оснащен тремя основными камерами. Неожиданностью стало то, что компания оснастила тремя камерами смартфон среднего ценового сегмента, а не флагман.

Система из трех объективов включает в себя основной сенсор на 24 мегапикселя, с диафрагмой f/1.7, вспомогательный широкоугольный датчик на восемь мегапикселей со светосилой f/2.4 и третьим стал модуль на пять мегапикселей с апертурой f/2.2, который отвечает за анализ глубины сцены.

Устройство оснащено AMOLED-дисплеем диагональю шесть дюймов и разрешением 1080 x 2220 пикселей и восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,2 гигагерца. Смартфон поставляется в трех модификациях: четыре гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта основной, четыре гигабайта/128 гигабайт или шесть гигабайт/128 гигабайт.

Емкость аккумулятора устройства составила 3300 мАч, оно работает под управлением Android 8.0. Сканер отпечатков пальцев встроен в правую рамку.

Изначально смартфон будет выпущен на ограниченном количестве рынков Азии и Европы, а затем представлен глобально. Цена устройства составит 410 долларов.

В августе Samsung провела презентацию, на которой представила свой новый флагман. Новый Galaxy Note 9 оснащен дисплеем диагональю 6,4 дюйма,емкость его аккумулятора составила 4000 мАч. Одна из версий устройства оснащены 512 гигабайтами внутренней памяти с возможностью установки карты памяти до 512 гигабайт, что в общей сложности позволяет расширить объем внутреннего хранилища до одного терабайта.