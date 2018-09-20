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Meizu рассказали о свойствах новых смартфонов

Смартфон
20:32 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости технологии: 19 сентября компания Meizu представила ряд новых смартфонов – это флагман Meizu 16 X , а также бюджетники Meizu V8 иMeizu V8.

Так, украинская розничная сеть "Цитрус" уже начала принимать предварительные заказы на эти новые смартфоны. При этом в продажу устройства должны поступить уже во второй половине октября.

Технические характеристики Meizu 16

Дисплей

Диагональ: 6 дюймов Разрешение: 1080х2160 Тип: Super AMOLED

Процессор

8-ядерный Qualcomm Snapdragon 710

Камера

Основная: 2 модуля 12 Мп (f/1,8) + 20 Мп (f/2,6)

Фронтальная: 20 Мп (f/2,0)

Память

Оперативная: 6 ГБ Встроенная: 64/128 ГБ

Батарея

3100 мАг, быстрая зарядка mCharge 4.0

Операциойнная система

Android 8.0 (Oreo) + Flyme 7.5

Технические характеристики Meizu M8

Дисплей

Диагональ: 5,8 дюймов Разрешение: HD+

Процесор

8-ядерный MediaTek Helio P22

Камера

Основная: 2 модуля 12+5 Мп

Память

Оперативная: 4 ГБ Встроенная: 64 ГБ

Батарея

3200 мАг

Операционная система

Android 8.0 (Oreo) + Flyme 7.5

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu Х8

Дисплей

Диагональ: 6,15 дюймов Разрешение: 1080х2160 Тип: IPS

Процессор

8-ядерный Qualcomm Snapdragon 710

Камера

Основная: 2 модуля 12+5 Мп (f/1.9)

Фронтальная: 20 Мп (f/2,0)

Память

Оперативна: 4/6 ГБ Встроенная: 64/128 ГБ

Батарея

3210 мАг, быстрая зарядка Quick Charge 3.0

Операционная система

Android 8.0 (Oreo) + Flyme 7,5

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Новости технологии, Meizu, Meizu 16 X, Meizu V8, Свойства, Смартфон, Технологии, Характеристики.
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