Meizu рассказали о свойствах новых смартфонов
Новости технологии: 19 сентября компания Meizu представила ряд новых смартфонов – это флагман Meizu 16 X , а также бюджетники Meizu V8 иMeizu V8.
Так, украинская розничная сеть "Цитрус" уже начала принимать предварительные заказы на эти новые смартфоны. При этом в продажу устройства должны поступить уже во второй половине октября.
Технические характеристики Meizu 16
Дисплей
Диагональ: 6 дюймов Разрешение: 1080х2160 Тип: Super AMOLED
Процессор
8-ядерный Qualcomm Snapdragon 710
Камера
Основная: 2 модуля 12 Мп (f/1,8) + 20 Мп (f/2,6)
Фронтальная: 20 Мп (f/2,0)
Память
Оперативная: 6 ГБ Встроенная: 64/128 ГБ
Батарея
3100 мАг, быстрая зарядка mCharge 4.0
Операциойнная система
Android 8.0 (Oreo) + Flyme 7.5
Технические характеристики Meizu M8
Дисплей
Диагональ: 5,8 дюймов Разрешение: HD+
Процесор
8-ядерный MediaTek Helio P22
Камера
Основная: 2 модуля 12+5 Мп
Память
Оперативная: 4 ГБ Встроенная: 64 ГБ
Батарея
3200 мАг
Операционная система
Android 8.0 (Oreo) + Flyme 7.5
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu Х8
Дисплей
Диагональ: 6,15 дюймов Разрешение: 1080х2160 Тип: IPS
Процессор
8-ядерный Qualcomm Snapdragon 710
Камера
Основная: 2 модуля 12+5 Мп (f/1.9)
Фронтальная: 20 Мп (f/2,0)
Память
Оперативна: 4/6 ГБ Встроенная: 64/128 ГБ
Батарея
3210 мАг, быстрая зарядка Quick Charge 3.0
Операционная система
Android 8.0 (Oreo) + Flyme 7,5