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В Instagram вскоре появится новая полезная функция

Instagram
13:45 Сегодня Телеграф
nv.ua

Новости технологии: Функция "share to feed" в меню должна появиться в правом верхнем углу каждого сообщения.

В течение многих лет пользователи Instagram запрашивали встроенную функцию репоста, как в других популярных социальных сетях. И, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки.

Функция "share to feed" в меню должна появиться в правом верхнем углу каждого сообщения.

Сообщения, которые опубликованы повторно, выглядят так же, как и ретвиты, причем исходное содержимое расположено ниже имени человека, который поделился им. Отмечается, что пока работа над функцией "regram" находится на ранних стадиях. Функция сначала может быть доступна только бизнес-аккаунтам.

По словам соучредителей Instagram Кевина Систрома и Майка Кригера, эта функция обсуждалась внутренне в течение многих лет. Осторожность разработчиков объясняется тем, что функция репоста принесет с собой рост числа ботов и фейковые новости.

"Мы обсуждаем многое. Потому что, очевидно, люди любят идею перераспределения контента, который они находят. Instagram полон потрясающих вещей. На самом деле, один из основных способов общения людей с Instagram Direct теперь фактически заключается в совместном использовании контента, который они находят в Instagram", - сказал Систром в одном из интервью.

Пока нет данных о том, когда же мы увидим новую функцию, даже если она выйдет из стадии тестирования.

Добавим, что другой функцией, которую тестирует Instagram, является прикрепление хештегов непосредственно к записи, а не к ее описанию. Также Instagram тестирует геолокационные ограничения, но эта особенность касается в первую очередь аккаунтов компаний, а не частных лиц.

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