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До Украины добрался компьютерный вирус с Европы: Банковские данные под угрозой

Банковским данным украинцев угрожает новый вирус.
05:15 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay

Новости технологии: Банковским данным украинцев угрожает новый вирус.

Хакеры запустили новый вирус, который атакует пользователей Европы и ворует банковские данные.

По данным компании ESET, скрытый банковский троян DanaBot впервые был зафиксирован ранее в этом году в Австралии и Польше, а теперь распространяется и в других странах — Италии, Германии, Австрии и по состоянию на сентябрь 2018 года в Украине.

"DanaBot является модульным банковским трояном, который впервые был проанализирован Proofpoint в мае 2018 года после выявления кампаний по распространению вредоносной программы через вредоносные электронные письма в Австралии. Написанный в Delphi, троян имеет многоэтапную и многокомпонентную архитектуру, большинство функций которой реализованы с помощью плагинов. На момент обнаружения вредоносная программа находится в состоянии активной разработки", - говорится в сообщении.

Через две недели после широко известного распространения в Австралии, DanaBot был обнаружен в Польше. Согласно исследованию специалистов ESET, направленная на Польшу кибератака все еще продолжается и является крупнейшей и наиболее активной на сегодня. Для заражения жертв злоумышленники используют электронные письма, замаскированные под счета различных компаний.

8 сентября 2018 ESET обнаружили новую кампанию DanaBot, направленную на украинских пользователей.

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Все по теме:

Новости технологии, DanaBot, ESET, Банковские данные, Кибербезопасность, Компьютерный вирус.
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