День Независимости Украины

Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 22.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Интерактивная доска и учебники: Гройсман заявил о реформе школы
Интерактивная доска и учебники: Гройсман заявил о реформе школы
Новости: Пожар на Русановских садах ликвидирован: стало известно, что горело
Пожар на Русановских садах ликвидирован: стало известно, что горело
Новости: Фред забил первый гол за Манчестер Юнайтед
Фред забил первый гол за Манчестер Юнайтед
Новости: Мисс Украина 2018 рассказала, на что потратит денежный приз
Мисс Украина 2018 рассказала, на что потратит денежный приз
X

Nokia готовит к презентации новый смартфон с пятью камерами

Nokia
18:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: 42.tut.by

Новости технологии: Компания HMD Global планирует в Лондоне 4 октября презентовать новый смартфон Nokia.

HMD Global начала рассылать приглашение на мероприятие в Лондоне 4 октября. В приглашении указано, что на мероприятии будет анонсирован новый смартфон Nokia.

В приглашении не указано, какой именно тип смартфона Nokia будет презентован, но вероятно речь идет именно о версии Nokia 7.1 Plus.

Эксперты засветили в Сети новый смартфон Nokia 9

В то же время нельзя исключать, что компания все же представит долгожданный смартфон модели Nokia 9. В этой модели может появиться сразу пять камер на задней панели, тогда как Nokia 7.1 Plus получит лишь две. В модели Nokia 9 также появиться процессор Snapdragon 845, а в модели Nokia 7.1 Plus будет процессор Snapdragon 710 с оперативной памятью объемом 6 Гб.

Также компания HMD Global в этом году запустила модель Nokia 8 Sirocco. Однако многие поклонники бренда, похоже, ждут "настоящий" флагман устройство от Nokia.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, HMD Global, Nokia, Nokia 7.1, Nokia 8 Sirocco, Nokia 9, Презентация, Смартфон.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Huawei представит новый смартфон с уникальной зарядкой Meizu рассказали о свойствах новых смартфонов В Apple Music появилась поддержка Android Auto

Последние новости

Стало известно, сколько украинцев заболели из-за укусов клещей Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити, несмотря на травму Менди Как активисты ломали стройку дельфинария на одесском пляже Ланжерон (Видео)
Сегодня читают
01 "Паспортный скандал" с Венгрией может принести пользу Украине
02 Британские истребители перехватили российские бомбардировщики над Северным морем
03 Похолодание и мокрый снег: в Украине ухудшится погода
04 Сбитый Ил-20: Израиль предоставил России доказательства своей непричастности
05 Томос: Патриарх Филарет рассказал о распределении церковного имущества
06 Сытник прокомментировал исчезновение мобильного телефона Онищенко
Новости сегодня
18:25 Вышел новый тизер третьего сезона сериала "Сорвиголова" (Видео)
18:19 Украина достигла большого прогресса в открытии данных за последние 4 года
18:10 Смех до слез: эти забавные люди доказали, что техника безопасности для слабаков
18:06 Сальма Хайек поделилась в Instagram трогательным семейным снимком
17:53 Бюджетники в Варшаве массово требовали высокие зарплаты
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Вопрос Крыма и Донбасса обсудят в Генассамблее ООН
Вопрос Крыма и Донбасса обсудят в Генассамблее ООН
Новости: В Армянске хотят отменить режим чрезвычайной ситуации
В Армянске хотят отменить режим чрезвычайной ситуации
Новости: В РФ сообщили, когда обнародуют данные о крушении Ил-20 в Сирии
В РФ сообщили, когда обнародуют данные о крушении Ил-20 в Сирии
Новости: Бывший участник шоу "Холостяк" женился
Бывший участник шоу "Холостяк" женился
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь