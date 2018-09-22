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ФСБ РФ: корабли ВМС Украины у Крыма под сопровождением береговой охраны

Береговая охрана
21:50 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости технологии: В РФ заявили, что их береговая охрана сопровождает два корабля ВМС Украины возле Крыма.

В пограничном управлении ФСБ РФ заявили, что их корабли береговой охраны сопровождают два корабля ВМС Украины возле берегов оккупированного Крыма. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время два корабля Военно-морских сил Украины - корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" - находятся недалеко от берегов Крыма,.. следуя в северо-восточном направлении.... В интересах обеспечения безопасности РФ их сопровождают корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ России", - сообщили в российском ведомстве.

В российском погрануправлении отметили, что сопровождение осуществляется на безопасном расстоянии.

В погрануправлении ФСБ РФ объяснили свои действия тем, что два корабля Военно-морских сил Украины якобы вошли "в исключительную экономическую зону России".

Отметим, Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года.

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Новости технологии, Береговая охрана, Береговая охрана РФ, ВМС Украины, Крым, РФ, Украина, ФСБ РФ.
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