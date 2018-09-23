День Независимости Украины

Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 23.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Три крупных украинских города попали в рейтинг самых криминальных городов мира
Три города Украины попали в рейтинг самых криминальных городов мира
Новости: Резолюция о миротворческой миссии ООН на Донбассе уже подготовлена
Резолюция о миротворческой миссии ООН на Донбассе уже подготовлена
Новости: Поветкин обратился к болельщикам после боя против Джошуа
Поветкин обратился к болельщикам после боя против Джошуа
Новости: Литературные критики назвали лучшие произведения XXI века
Литературные критики назвали лучшие произведения XXI века
X

Эксперты назвали телефоны, похожие на iPhone X

Смотрите фото (6)
iPhone
09:30 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости технологии: Выпустив iPhone X, Apple начала настоящий тренд среди смартфонов – вырез вверху экрана, в котором разработчики спрятали селфи-камеру, динамик и другие датчики.

Xiaomi Mi A2 Lite. Это младшая версия бюджентника Mi A2 (данная модель получила тонкие рамки внизу и вверху экрана). На задней панели в Mi A2 Lite, как и в iPhone X, есть двойная основная камера – она размещена вертикально в правом верхнем углу.

Что касается характеристик, то устройство работает на 8-ядерном процессоре Snapdragon 625 с частотой 2,0 ГГц. Модули основной камеры имеют разрешение 2 и 5 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп.

Емкость аккумулятора Mi A2 Lite составляет 4 000 мАч. Устройство можно выбрать в нескольких модификациях: 3/4 ГБ внутренней памяти и 32/64 ГБ встроенного хранилища. Базовая версия в Украине стоит 4 800 гривен.

Xiaomi Redmi 6 Pro. Еще один бюджений смартфон от компании Xiaomi, который дублирует в iPhone X вырез на передней панели, и двойную вертикальную камеру на тыльной стороне. К слову, камера получила датчик Sony IMX486 на 12 мегапикселей и сенсор от Samsung на 5 мегапикселей. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп.

Устройство оснащено чипсетом Snapdragon 625. Доступны три модификации в таком соотношении внутренней и встроенной памяти: 2/16 ГБ, 3 / 32 ГБ и 4/64 ГБ. Аккумулятор смартфона имеет емкость 4000 мАч. Цена за базовую версию в Украине составляет 5 600 гривен.

ZenFone 5. Zenfone 5 от компании Asus тоже внешне очень напоминает прошлогодний флагман от Apple. Сдвоенная камера, которая размещена в верхнем левом углу, получила сенсор Sony IMX 363 на 12 мегапикселей и дополнительный 8-мегапиксельный объектив для широкоугольной съемки. Разрешение селфи-камеры – 8 Мп.

Asus Zenfone 5 оснастили процессором среднего класса – Snapdragon 636. Также смартфон получил стереодинамики и поддержку Bluetooth 5.0 и NFC. Емкость аккумулятора составляет 3 300 миллиампер. В Украине цены на телефон стартуют от 12 тысяч гривен.

Huawei P20 Lite. Этот смартфон является младшей версией хорошо известного Huawei P20. Устройство работает на чипсете HiSilicon Kirin 659 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ дополнительной памяти.

Сдвоенная основная камера (место размещения как во всех предыдущих смартфонов – левый верхний угол) имеет модули на 16 и 2 Мп. Фронтальная камера получила модуль на 16. Кстати, камера также использует особую технологию работы со светом, поэтому селфи получаются значительно ярче. Смартфон оценен в Украине в 11 999 гривен.

Motorola One. Свой "клон" iPhone X Motorola представила совсем недавно, во время выставки IFA 2018, 31 августа. Смартфон получил чип среднего уровня – Qualcomm Snapdragon 625 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти.

Камера Motorola One имеет два модуля: основной с разрешением 13 Мп и вспомогательный с разрешением 2 Мп. Селфи-камера имеет разрешение 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. В Европе Motorola One будет стоить 299 евро (9 600 гривен). Точная цена в Украине пока неизвестна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, iPhone, iPhone X, Разработка, Смартфон, Технологии, Эксперты.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Пользователи просят компанию Sony добавить украинский язык в PlayStation До Украины добрался компьютерный вирус с Европы: Банковские данные под угрозой В Instagram вскоре появится новая полезная функция

Последние новости

Поветкин впервые проиграл нокаутом Смех да и только: позитивные снимки, которые покажут, что каждая проблема решаема Поветкин прокомментировал поражение от Джошуа
Сегодня читают
01 УПЛ. Наставник киевского клуба ушел в отставку
02 Джошуа нокаутировал Поветкина
03 Джошуа - Поветкин: события боя
04 Резолюция о миротворческой миссии ООН на Донбассе уже подготовлена
05 Гриценко не будет снимать свою кандидатуру перед выборами
Новости сегодня
10:20 Осенний маникюр 2018: роскошные идеи дизайна ногтей со стразами (Фото)
10:20 Госкомтелерадио не пустил в Украину 5 пропагандистских книг из РФ
10:13 Полузащитник Шахтера продолжит карьеру в Александрии
10:05 В Китае ввели в эксплуатацию высокоскоростную железную дорогу
10:01 Захватывающий трейлер украинского фильма ужасов "Лысая гора" (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Итоги дня 22 сентября: хутор Вольный под контролем Украины, стычка в Одессе, победа Джошуа
Главные новости 22 сентября
Новости: Больше тысячи нелегалов задержали в Турции за неделю
Больше тысячи нелегалов задержали в Турции за неделю
Новости: Япония успешно запустила ракету Н-IIВ (Видео)
Япония успешно запустила ракету Н-IIВ (Видео)
Новости: Легендарные Stone Sour приедут в Киев с концертом
Легендарные Stone Sour приедут в Киев с концертом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь