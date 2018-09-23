Компания Xiaomi показала умный будильник, который поможет уснуть

Кроме того, часы могут поддержать 30 динамических сигналов, установку таймеров и тому подобное. Настройка происходит с помощью мобильного приложения Mi Home. Утром после звонка будильника устройство может сообщить о погоде. А если вечером вы не можете заснуть, то можно выбрать один из 5 режимов "белого шума".

Гаджет можно использовать как смарт-колонку, он может отвечать на вопросы, рассказывать новости и управлять устройствами умного дома и прочее.

Однако, "говорить" устройство может только на китайском. В Китае продажи Xiaomi Xiao Ai Smart Alarm Clock начнутся 28 сентября. Стоимость гаджета – 149 юаней (22 доллара или 600 гривен).