Google готовит интересную новинку для macOS Mojave

Сторонние разработчики планируют добавить в свои приложения поддержку тёмного интерфейса. Google также заявила, что добавит тёмный режим в браузер Chrome. Портал XDA отмечает, что работа над дизайном началась до того, как обновление Material Design вышло официально. Также XDA предоставил фрагмент из обсуждения команды разработчиков Chromium.

В macOS 10.14 был введен "тёмный режим", который меняет цветовую палитру системы. Chrome в настоящее время не поддерживает эту функцию. Нам надо:

Выяснить, как должен выглядеть тёмный режим в обновлении Material Design.

Внедрить его.

Google регулярно работает над этой функцией в течение последних нескольких месяцев, а в начале сентября компания сообщила о запуске тёмного режима с выпуском Chrome 71.

Возможно этот вариант будет очень похож на существующий "Режим инкогнито", что приведёт к неправильному восприятию у пользователей.

В общем тёмный режим не имеет особого смысла для браузеров, особенно для настольных компьютеров, так как большинство веб-страниц имеют яркий белый фон, а тонкая полоска тёмных элементов управления и вкладок мало на что повлияет. Несмотря на это, новый режим браузера будет идеально сочетаться с обновлённой macOS.