День Независимости Украины

Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 23.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сытник выразил надежду на то, что сотрудничество НАБУ и САП будет продолжаться
Сытник выразил надежду на то, что сотрудничество НАБУ и САП будет продолжаться
Новости: Тука считает, что Украина должна прекратить "заигрывание" с венгерской властью
Тука считает, что Украина должна прекратить "заигрывание" с венгерской властью
Новости: Ярмоленко выйдет в стартовом составе Вест Хэма на матч против Челси
Ярмоленко выйдет в стартовом составе Вест Хэма на матч против Челси
Новости: Дочь Ким Кардашьян приняла участие в модном показе
Дочь Ким Кардашьян приняла участие в модном показе
X

Google готовит интересную новинку для macOS Mojave

Google Chrome
15:39 Сегодня Телеграф
macdigger.ru
Фото: pixabay.com

Новости технологии: Завтра, 24 сентября, с выходом macOS Mojave, в компьютерах Apple появится одна из наиболее интересных функций – тёмный режим операционной системы.

Сторонние разработчики планируют добавить в свои приложения поддержку тёмного интерфейса. Google также заявила, что добавит тёмный режим в браузер Chrome. Портал XDA отмечает, что работа над дизайном началась до того, как обновление Material Design вышло официально. Также XDA предоставил фрагмент из обсуждения команды разработчиков Chromium.

В macOS 10.14 был введен "тёмный режим", который меняет цветовую палитру системы. Chrome в настоящее время не поддерживает эту функцию. Нам надо:

  • Выяснить, как должен выглядеть тёмный режим в обновлении Material Design.
  • Внедрить его.

Google регулярно работает над этой функцией в течение последних нескольких месяцев, а в начале сентября компания сообщила о запуске тёмного режима с выпуском Chrome 71.

Возможно этот вариант будет очень похож на существующий "Режим инкогнито", что приведёт к неправильному восприятию у пользователей.

В общем тёмный режим не имеет особого смысла для браузеров, особенно для настольных компьютеров, так как большинство веб-страниц имеют яркий белый фон, а тонкая полоска тёмных элементов управления и вкладок мало на что повлияет. Несмотря на это, новый режим браузера будет идеально сочетаться с обновлённой macOS.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Chrome, Google, Google Chrome, macOS Mojave, Операционная система, Технологии.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Xiaomi представила уникальную куртку с подогревом Пользователи просят компанию Sony добавить украинский язык в PlayStation До Украины добрался компьютерный вирус с Европы: Банковские данные под угрозой

Последние новости

Синдром "мнимых болезней": Супрун рассказала все о диагнозе Волейбол: Барком-Кажаны выиграли Суперкубок Украины Прогноз погоды на неделю: синоптики рассказали, когда прекратятся дожди
Сегодня читают
01 УПЛ. Наставник киевского клуба ушел в отставку
02 Джошуа нокаутировал Поветкина
03 Джошуа - Поветкин: события боя
04 Гриценко о планах на президентские выборы
05 Города Украины в рейтинге криминальных городов мира
Новости сегодня
16:20 Усик хочет боксировать с Джошуа в следующем году (Видео)
16:15 Женская красота в чувственных портретах итальянского фотографа (Фото)
16:14 Красотка Белла Хадид покорила всех сияющим образом
16:11 В Баку произошло извержение второго в мире по размерам грязевого вулкана
15:46 Джошуа после победы над Поветкиным нацелился на победителя боя Уайлдер - Фьюри
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Три крупных украинских города попали в рейтинг самых криминальных городов мира
Города Украины в рейтинге криминальных городов мира
Новости: Польша возмущена заявлением посла Украины
Польша возмущена заявлением посла Украины
Новости: Нападение на активиста в Одессе: подробности состояния пострадавшего
Состояние пострадавшего активиста в Одессе
Новости: Компания Xiaomi показала умный будильник, который поможет уснуть
Компания Xiaomi показала умный будильник, который поможет уснуть
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь