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Новый смартфон Samsung Galaxy A7 получит неожиданную новинку

Samsung Galaxy A7
17:15 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Instagram

Новости технологии: В Samsung Galaxy A7 будет камера с четырьмя датчиками.

Компания Samsung на днях представила смартфон Galaxy A7 (2018), который первым среди аппаратов компании получил тройную основную камеру. Более того, это получился ещё и самый дешёвый на рынке смартфон с такой камерой.

Но на этом Samsung останавливаться не собирается. Сообщается, что уже в ближайшее время компания выпустит смартфон с основной камерой, состоящей из четырёх модулей. Более того, работать эта камера будет не так, как у конкурентов. Samsung якобы разработала инновационную технологию, в рамках которой все четыре модуля почти всегда будут работать одновременно.

Судя по всему, это примерно то же, что будет о Nokia 9 с её многомодульной камерой из пяти датчиков. Но новинка Samsung, вероятно, выйдет раньше.

Также можно утверждать, что это точно будет не флагманский смартфон, а значит, его цена будет соответствующей. Ожидается, что представить новинку могут 11 октября. Однако, к сожалению, аппарат не будет глобальным, и это весьма странно, учитывая инновационную камеру.

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Новости технологии, Samsung, Samsung Galaxy A7, Камера Samsung Galaxy A7, Новинка в Samsung Galaxy A7.
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