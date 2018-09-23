Новый смартфон Samsung Galaxy A7 получит неожиданную новинку

Компания Samsung на днях представила смартфон Galaxy A7 (2018), который первым среди аппаратов компании получил тройную основную камеру. Более того, это получился ещё и самый дешёвый на рынке смартфон с такой камерой.

Но на этом Samsung останавливаться не собирается. Сообщается, что уже в ближайшее время компания выпустит смартфон с основной камерой, состоящей из четырёх модулей. Более того, работать эта камера будет не так, как у конкурентов. Samsung якобы разработала инновационную технологию, в рамках которой все четыре модуля почти всегда будут работать одновременно.

Судя по всему, это примерно то же, что будет о Nokia 9 с её многомодульной камерой из пяти датчиков. Но новинка Samsung, вероятно, выйдет раньше.

Также можно утверждать, что это точно будет не флагманский смартфон, а значит, его цена будет соответствующей. Ожидается, что представить новинку могут 11 октября. Однако, к сожалению, аппарат не будет глобальным, и это весьма странно, учитывая инновационную камеру.