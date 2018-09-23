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Эксперты рассекретили стоимость Google Pixel 3

Google Pixel 3
22:29 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Instagram

Новости технологии: Компания Google планирует представить новые смартфоны Pixel на мероприятии 9 октября

Китайский онлайн-ритейлер JD.com опубликовал страничку с описанием готовящегося к выпуску смартфона Pixel 3, пока не представленного Google официально. Сначала страничка содержала цену и характеристики смартфона, но затем лишняя информация была удалена из общего доступа. Тем не менее, она успела разлететься по сети. Pixel 3 изначально предлагался по цене эквивалентной 729 долларам.

Компания Google планирует представить новые смартфоны Pixel на мероприятии 9 октября в Нью-Йорке. По предварительной информации, смартфоны Pixel 3 от Google будут выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне.

Pixel 3 получит 5,3-дюймовый дисплей без выреза, а Pixel 3 XL - 6,7-дюймовый экран с вырезом в стиле iPhone X. В прошлом году смартфоны Pixel 2 разочаровали многих своим «старомодным» дизайном, когда на рынке уже появились безрамочные модели. При этом представители Google подтверждали, что разработка подобных моделей ведётся в компании.

Разрешение Pixel 3 XL составляет 1440 x 2960 пикселей при плотности пикселей 494 ppi. Также отмечаются камеры на 12 Мп и 8 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 3430 мАч. Он получит свежайшую операционную систему Android 9.0 Pie прямо «из коробки».

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Новости технологии, Google, Google Pixel 3, Pixel, Смартфоны, Стоимость Google Pixel 3.
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