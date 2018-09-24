Ушел из жизни изобретатель оптоволокна Чарльз Као Куэн

Лауреат Нобелевской премии по физике 2009 года Чарльз Као Куэн скончался в воскресенье, 23 сентября, в Гонконге.

"Профессор Као положил начало разработке и применению волоконно-оптической технологии, которая приносит революционные изменения в современные телекоммуникационные технологии", - рассказал генеральный директор китайской Гонконгской специальной административной зоны Керри Лам.

Ученому, у которого еще в 2004 году диагностировали болезнь Альцгеймера, было 84 года.

Као родился в Шанхае, впоследствии его семья переехала в Гонконг. Высшее образование он получил в Британии. Работал в Британии, США и Гонконге. В 2009 году он получил Нобелевскую премию за достижения в области передачи света по волокнам для оптической связи.

Благодаря его работам, в 1975 году Британия стала первой страной, установившей у себя коммерческую оптоволоконную сеть. Еще через несколько десятков лет весь мир фактически оказался в паутине таких сетей. Линии передач, обеспечивающие, в частности, работу интернета, протянулись через океаны.

Во время работы Standard Telephones and Cables (STС) совместно с Джорджем Хокхэмом открыл, что высокие потери в передаче данных по волокну вызваны не самой технологией, а примесями в стекле. Результаты своих исследований он представил в июне 1966 года, обосновав ключевые особенности волоконно-оптических телекоммуникационных технологий. Изложенные в этом документе идеи по использованию волокна для потребностей связи являются основой телекоммуникаций сегодняшнего дня.

Главным теоретическим выводом его работ стало определение порогового значения величины затухания сигнала. Чтобы информация переносилась внутри волоконно-оптических каналов без существенных потерь, величина затухания не должна превышать 20 дБ/км. Тестируя разные материалы, Као с сотрудниками приходит к выводу, что идеальным кандидатом для оптической связи является кварц (SiO2), в котором наблюдался наименьший уровень затухания сигнала.

Первым предложил использовать волоконно-оптические кабели для передачи информации на большие расстояния (до этого их дальность ограничивалась несколькими метрами). По началу в эту идею мало кто верил, но личная роль ученого в процессе инженерной и коммерческой реализации проекта в корне изменила индустрию телекоммуникаций.