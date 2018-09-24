В Google Photos появится новая функция для обработки фотографий

В начале года на конференции для разработчиков I / O 2018 компания Google анонсировала функцию Color Pop, которая позволяет обесцветить задний фон, выделив тем самым главный объект в кадре. Эта опция была доступна некоторым пользователям и только в автоматическом режиме через встроенного ассистента. Теперь же Google добавила Color Pop в виде отдельного фильтра, что позволяет применять необычный эффект в ручном режиме к любой фотографии.

Вторым нововведением стала возможность ручного добавления на снимок эффекта боке. По аналогии с функцией Color Pop эта опция отделяет объект в фокусе от заднего плана, но вместо обесцвечивания добавляет размытие. Таким образом, приложение "Фото" от Google полностью имитирует работу двух камер в смартфонах, которые используются в большинстве случаев именно для размытия фона.

Сейчас обе опции не всегда точно определяют границы главного объекта, но есть вероятность, что со временем нейронные сети Google научатся и начнут работать лучше. Отметим, что новые возможности пока находятся на стадии тестирования и доступны не всем.