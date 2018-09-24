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Появились первые жалобы пользователей на дисплей iPhone Xs

iPhone Xs
22:24 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости технологии: Пользователи жалуются на проблемы с дисплеем iPhone Xs.

Только появившись на рынке, новые флагманы от Apple собрали множество отзывов, однако не все они оказались положительными. На прошлой неделе один из счастливых владельцев iPhone Xs Max обнаружил вертикальную линию, которая проходила через весь дисплей, а владельцы "обычных" Xs обратили внимание на другую серьезную проблему.

Пользователь форума Reddit под ником u / Defyng опубликовал пост с заголовком "Дисплей моего Xs выглядит ужасно на минимальной подсветке в сравнении с моим X", прикрепив к нему фотографию проблемы. При нормальной яркости проблема с отображением цветов не заметна. Но если снизить ее до минимума, то вместо черного цвета дисплей смартфона начинает показывать коричнево-фиолетовый. Пользователь отметил, что отключил на смартфоне автоматический уровень яркости и функции Night Shift True Tone.

Рассерженный владелец также сообщил, что частично сгладить неприятную ситуацию помогает установка абсолютно черной темы, но проблема при этом не исчезает полностью – верхняя и нижняя кромки экрана в приложениях отливают оранжевым. Похожий эффект возникает и в ряде других программ, а также при просмотре затемненных изображений.

Неизвестно, заключается ли проблема в неправильной заводской калибровке OLED-дисплея, или в неудачном обновлении до iOS 12, на которую некоторые пользователи пожаловались ранее. В качестве причины брака также упоминалось возможное использование матриц LG в производстве новых iPhone, но официально эта информация не была опубликована.

Некоторые владельцы iPhone Xs подтвердили в комментариях, что столкнулись с аналогичным дефектом цветопередачи. Сам автор поста решил оформить возврат проблемного устройства через экспресс-сервис AppleCare. Официальных заявлений от Apple по этому поводу пока не поступало.

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Все по теме:

Новости технологии, Apple, iPhone XS, Дисплей, Жалобы, Флагман.
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