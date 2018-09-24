Илон Маск показал, как будет выглядеть колонизация Марса

CEO компаний SpaceX и Tesla Маск показал, как будет выглядеть база "Альфа", которую должны установить во время колонизации Марса. Также миллионер опубликовал снимок ракеты, которую используют во время этой миссии.

Снимки Маск обнародовал на своей странице в Twitter.

Предприниматель планирует запустить ракету на Марс в первом полугодии 2019 года. Об этом Маск заявил на выставке технологий SXSW в Остине, проходившей в начале этого года. По его прогнозам, SpaceX может организовать полеты на Марс уже к 2022 году.

Напомним, в середине сентября в компании SpaceX заявили, что уже определились с первым космическим туристом, который полетит на Луну. Его зарегистрировали на 7-дневный полет вокруг Луны в составе миссии SpaceX BFR Lunar Mission. Впоследствии стало известно, что этим туристом станет японский миллиардер Юсаку Маезава.