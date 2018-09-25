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Ученые создали электронную кожу, чувствительную к ветру и воде

Электронная кожа
10:08 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: 24gadget.ru

Новости технологии: Ученые из Китайской академии наук разработали электронную кожу, чувствующую дуновение ветра и капли воды.

Ученые из Китайской академии наук создали электронную кожу, достаточно чувствительную, чтобы регистрировать изменения в направлении ветра, падение капель и движение муравьев.

Ученые опубликовали работу о своих достижениях в журнале Science Robotics, в которой описали технологию электронной кожи и ее возможное применение.

Специалисты продолжают улучшать внешний вид и возможности роботов — и одной из главных областей исследования является кожа. Инженеры робототехники хотят разработать электронную кожу, похожую на человеческую. Считается, что роботам будущего необходимо "чувствовать", чтобы выполнять сложные, но аккуратные действия. Речь идет о реакции на температуру, замечании изменений в текстурах или обработке приятных ощущений. Ученые из Китая смогли сделать важный шаг в совершенствовании чувствительности электронной кожи.

Новая кожа способна регистрировать незначительные изменения в давлении и конвертировать эту информацию в импульсы. Ученые покрыли магнитные сенсоры полой полимерной мембраной, а затем встроили магнитные бусины в ее верхнюю часть. При давлении мембрана вдавливается, из-за чего встроенные бусины приближаются к сенсору. Полученное сопротивление затем отправляется на электронную схему. Схема конвертирует сигналы в серию импульсов различных частот, отражающих интенсивность давления, которое "почувствовала" кожа.

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Новости технологии, Китайская академия наук, магнитные сенсоры, Роботы, Ученые, электронная кожа.
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