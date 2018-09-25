Samsung представит новую линейку беспроводных наушников

В первом квартале 2019 года компания Samsung планирует представить совершенно новую линейку беспроводных наушников для мобильных устройств. По предварительным данным новые модели получат название Samsung Buds.

Есть вероятность, что новая линейка заменит собой семейство Gear IconX, которое в 2018 году получило обновление с пятью пресетами эквалайзера и улучшенной поддержкой устройств от других производителей.

Анонс наушников ожидается на выставке CES 2019, которая пройдет в Лас-Вегасе с 8 по 12 января. Если новые наушники станут прямыми последователями Gear IconX (2018), они получат цену 200 долларов, то есть около 5300 гривен. Также Android Headliners считает, что в них будет встроен голосовой помощник Bixby 2.0 и режим фитнес-тренера, а объем памяти для хранения музыки будет расширен и он составит более 4 ГБ.

В 2018 году компания уже занималась переименованием линейки устройств. В августе вместе с флагманом Galaxy Note 9 она представила часы Galaxy Watch. Тем самым Samsung отказалась от названия Gear S, выпустив обновленные часы без существенных изменений в дизайне. При этом их автономность увеличилась с 4 до 7 дней благодаря использованию аккумулятора объемом 472 миллиампер часов.

Считается, что компания переименовывает линейки, потому что покупателям сложно понять, какое именно устройство имеется в виду под странным названием. Например, изменив Gear S на Watch она дала понять, что под этим наименованием продаются часы. Прочитав Samsung Buds вместо Gear IconX, покупатели сразу поймут, что речь идет о наушниках.