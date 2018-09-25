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Создатели Instagram ушли из компании

Instagram
13:12 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: p12digital.com.br

Новости технологии: Основатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об уходе из компании.

Соучредители соцсети для обмена фотографиями Instagram Кевин Систром и Майк Кригер решили уйти в отставку. Об этом говорится в их заявлении, опубликованном в официльном блоге Instagram.

"Мы с Майком благодарны за последние восемь лет в Instagram и шесть лет в Facebook. Наша команда выросла из 13 человек до тысячи с офисами по всему миру, создавая продукты, используемые и любимые сообществом в более чем миллиард людей. Теперь мы готовы к новой главе", - заявил Систром.

В заявлении отмечается, что соучредители компании планируют взять перерыв и отдохнуть перед тем, как заняться новым проектом. Более детально о причинах своего решения они не сообщили, однако, как отмечает издание Bloomberg, в последнее время у основателей Instagram происходили частые столкновения с директором Facebook Марком Цукербергом относительно дальнейшего развития соцсети.

В своем заявлении относительно ухода основателей Instagram Цукерберг назвал их выдающимися руководителями, отметив: "Я многому научился, работая с ними последние шесть лет, и мне очень понравилось".

Как известно, Кевин Систром и Майк Кригер основали Instagram в 2010 году, а в 2012 году компанию приобрела социальная сеть Facebook.

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Новости технологии, Facebook, Instagram, Кевин Систром, Майк Кригер, Марк Цукерберг.
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