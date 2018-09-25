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В Google появились новые возможности поиска

Google
16:38 Сегодня Телеграф
www.unian.net

Новости технологии: Одним из новшеств станут истории по типу Instagram, которые Google также будет выдавать в результатах поиска.

Корпорация Google анонсировала несколько изменений в поисковике. Одной из новых функций являются карточки активности: когда пользователь повторно просматривает поисковый запрос из прошлого, то Google отобразит предыдущие шаги в результатах поиска.

Каждая карточка активности будет отображать связанные поисковые запросы и все связанные страницы, которые пользователь посещал ранее. Карточки активности можно будет отключить в настройках.

Другой новой функцией станет возможность сохранять результаты поиска непосредственно из карточек активности в коллекциях и рекомендовать связанные ссылки. Эта функция может быть полезна для планирования поездки или работы над проектом.

Еще одним новшеством станут истории по типу Instagram, которые Google также будет выдавать в результатах поиска. Функция пока будет доступна только для компаний, которые будут видеть, что их содержимое отображается в новом формате в результатах поиска. Также Google будет добавлять в поиск выбранные видеоролики, связанные с темой.

Например, если выбрать город, то пользователь увидит ролики с каждой достопримечательностью. Google Lens будут интегрированы в поиск изображений.

Теперь при фотографировании приложение будет автоматически идентифицировать все объекты внутри изображения: можно будет нажать на любой из них и посмотреть результаты поиска. Новая функция Discover ("Открой для себя") будет предоставлять рекомендации пользователю, основанные на его интересах.

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Новости технологии, Google, Новые функции, Новые функции в Google, Поисковик, Функции.
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