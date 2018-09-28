Основатели Instagram покинули соцсеть

26 сентября стало известно, что основатели социальной сети Instagram Кевин Систра и Майк Кригер решили покинуть компанию. По сообщению СМИ, к такому шагу бизнесмены обратились из-за длительного конфликта с руководством Facebook, в частности с самим Марком Цукербергом.

За что только не брались представители Facebook в последнее время. Крупнейшая мировая социальная сеть тестировала собственный сервис знакомств, пообещала бороться с фейковыми новостями в ЕС и противостоять вмешательству в политические выборы, запустила оригинальный видеохостинг Facebook Watch и даже планирует производить собственное smart устройство Portal для видеочатов.

Но, похоже, что все эти попытки были чтобы отмыть себя от скандалов с Cambridge Analytica, когда стало известно, что соцсеть слила частные данные своих пользователей. Но пока эти попытки не приносят видимых результатов. Акции соцсети до сих пор не показывают стабильного роста, а у львиной доли аудитории пропало доверие как к самому Цукербергу, так и к его культовому сайту.

Возможно, выбраться из имиджевой ямы поможет их дочерняя компания – Instagram, которая у большей части пользователей не ассоциируется с Facebook и, до последнего времени, существовала вполне автономно.

Почему в последнее время? Потому что на днях рынок акций IT-компаний в США всколыхнула очередная потрясающая новость – создатели Instagram – 34-летний Кевин Систром и 32-летний Майк Кригер – покинули пост руководителей соцсети.

Предприниматели создали Instagram в 2010-м и продали ее Facebook в 2012-м примерно за миллиард долларов. В июне Instagram объявил, что его аудитория достигла миллиарда активных пользователей ежемесячно. Такие показатели удалось реализовать во многом благодаря тому, что Instagram оставался отдельной независимой единицей в составе Facebook.

В своих публичных заявлениях, СEO Facebook Марк Цукерберг поблагодарил подопечных из Instagram за то, что "они научили его многому", ведь "Instagram стал результатом слияния креативных талантов этих двух экстраординарных лидеров".

Кевин и Майк также не раскрыли никаких причин своего ухода, сказав лишь, что "они собираются взять перерыв, чтобы пересмотреть свой интерес к вещам", а также "понять, что нужно миру и что их вдохновляет".

Хотя, согласно Bloomberg, причиной ухода генерального управляющего Систрома и главного технолога Кригера стало именно увеличение давления со стороны СEO Facebook Марка Цукерберга. Источники издания считают, что уход ключевых персон в Instagram был ожидаемым и теперь платформа станет более связанной с Facebook.

Bloomberg сообщает, что к 2020-му Instagram должен принести Facebook 20 миллиардов долларов прибыли, что составит около четверти от всей суммы.

Instagram стал второстепенной соцсетью, которая привлекает больше молодых пользователей, которые устали от политических скандалов материнской компании. А Facebook, со своими 2,2 миллиарда подписчиков, теперь может опубликовать такое количество рекламы только в новостной ленте Instagram.

Логично теперь выглядит и переход руководителя новостной ленты Facebook Адама Моссера на должность продакт-менеджера Instagram ранее в этом году. По прогнозам, именно он должен стать наследником основателей Систрома и Кригера.

"Главной отличительной чертой Instagram была независимость и уникальность от Facebook. Создатели пристально защищали это. Теперь же мы видим предпосылки того, что Цукерберг хочет иметь больше влияния на Instagram", – рассказала СNN Money главный аналитик eMarketer Дебра Уильямсон.

Очевидно, вряд ли менеджеры Facebook позволят уничтожать свою самую быстрорастущую "дочку". За последние годы Instagram стал более многофункциональной соцсетью – пользователи теперь могут отправлять личные сообщения, блокировать и отключать сообщения от других, добавились индикаторы "онлайн", ну и, конечно же, интеграция фотографий и друзей из Facebook.

Недавно даже говорили о том, что разработчики добавят в Instagram голосовые сообщения, а Facebook и Messenger получат инструмент распознавания речи Aloha. Так что, как изменится популярная молодежная интернет-сеть – будем судить уже с первыми изменениями, а значит увольнение учредителей – пусть останется для размышлений аналитиков.

К сведению, это уже не первый подобный случай с Facebook: почти год назад руководители мессенджера WhatsApp, который Facebook приобрела в 2014 году за 22 миллиарда долларов, Ян Кум и Брайан Эктон также покинули компанию и даже призывали всех удалить Facebook.