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Компания Apple закрыла продажу смарт-часов Apple Watch Edition

Смарт-часы
19:05 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости технологии: За обсуждениями новых технологий, примененных в Apple Watch, мало кто заметил, что из продажи исчезла уникальная модификация умных часов.

Этой моделью оказалась премиальная версия Apple Watch с приставкой Edition, которая просуществовала с момента выхода оригинальной модели в 2015 году. За это время внешность Apple Watch Edition претерпела всего лишь одно, но крайне значимое изменение.

Позолоченный корпус часов с 18-каратным напылением был заменен на керамику, что, впрочем, придало им элегантности и, по мнению некоторых, сделало элитарную модель не такой вульгарной. Изменение материалов корпуса отразилась и на цене часов. Если позолоченная версия оценивалась производителем в 17 тысяч долларов (около 450 тысяч гривен), то керамическая стоила "всего" 1 300 долларов (около 35 тысяч гривен).

Основная причина, по которой Apple решила свернуть продажи Apple Watch Edition, кроется в низкой популярности данной модели. Несмотря на очевидный успех позолоченной версии у звезд мирового уровня и представителей королевских семей, продажи элитарной модификации часов оставались на чрезвычайно низком уровне, чего нельзя сказать о традиционных моделях.

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Новости технологии, Apple, Исчезновение, Смарт-часы, Технологии, Часы.
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