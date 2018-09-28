Компания Apple закрыла продажу смарт-часов Apple Watch Edition

Этой моделью оказалась премиальная версия Apple Watch с приставкой Edition, которая просуществовала с момента выхода оригинальной модели в 2015 году. За это время внешность Apple Watch Edition претерпела всего лишь одно, но крайне значимое изменение.

Позолоченный корпус часов с 18-каратным напылением был заменен на керамику, что, впрочем, придало им элегантности и, по мнению некоторых, сделало элитарную модель не такой вульгарной. Изменение материалов корпуса отразилась и на цене часов. Если позолоченная версия оценивалась производителем в 17 тысяч долларов (около 450 тысяч гривен), то керамическая стоила "всего" 1 300 долларов (около 35 тысяч гривен).

Основная причина, по которой Apple решила свернуть продажи Apple Watch Edition, кроется в низкой популярности данной модели. Несмотря на очевидный успех позолоченной версии у звезд мирового уровня и представителей королевских семей, продажи элитарной модификации часов оставались на чрезвычайно низком уровне, чего нельзя сказать о традиционных моделях.