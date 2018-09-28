Facebook сообщил о масштабной атаке хакеров

Руководство сети Facebook сообщает о проблеме с безопасностью, которая затронула около 50 миллионов аккаунтов.

Злоумышленники сумели воспользоваться уязвимостью в системе, выдающей токен доступа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.

Соцсеть обнаружили проблему на этой неделе.

Хакеры использовали уязвимость в коде Facebook, что позволило получить доступ к аккаунтам пользователей.

На данный момент не понятно, кто совершил атакую на Facebook и до конца не известны масштабы атаки.

Вновь ввести пароль придется 90 миллионам человек: 50 миллионов затронутых недавней атакой плюс, на всякий случай, 40 миллионов, которые хоть раз пользовались скомпрометированной функцией в течение минувшего года.

В то же время в компании заявили, что менять пароль необходимости нет.

Ранее во время встречи с европейскими депутатами основатель Facebook Марк Цукерберг извинился за недостатки соцсети.