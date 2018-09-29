Пользователи новых iPhone жалуются на функции, которые невозможно отключить

"Во время презентации iPhone XS и iPhone XS Max компания Apple умолчала о еще одной функции новых моделей – украшение селфи. Информации о нововведении нет и в описании устройств на официальном сайте", - отмечается в сообщении.

Как пишет издание, при съемке на фронтальную камеру iPhone XS и iPhone XS Max снимок получается светлее, чем нужно, и с более теплой цветовой температурой, но это можно исправить обработкой.

"А вот чрезмерно сглаженную кожу лица исправить невозможно. В итоге детализация снимков на новых моделях хуже, чем на старых. К тому же эту функцию невозможно отключить", - жалуются владельцы. Apple пока никак не комментирует жалобы пользователей. Возможно, в будущих обновлениях компания позволит отключать эту функцию.