Facebook собирается внести изменения в WhatsApp

В мае 2018 года Facebook покинул второй сооснователь WhatsApp Ян Кум из-за разногласий с Марком Цукербергом, который хотел монетизировать мессенджер. Реклама появится в разделе "Статус". Она будет показываться между историями пользователей, подобно тому, как это происходит в Instagram. Это не первый раз, когда Facebook хотела заработать на WhatsApp, но основатели мессенджера откладывали изменения. Теперь, когда они оба уволились, у Facebook есть все необходимые ресурсы, чтобы начать размещать рекламу в сервисе.

"Я продал конфиденциальность своих пользователей за большие деньги. Я сделал выбор и пошёл на компромисс. И теперь я живу с этим", — заявил сооснователь WhatsApp Брайан Актон в интервью Forbes.

Когда точно появится реклама в WhatsApp, неизвестно. Для ее активации не потребуется обновлять мессенджер, потому что это будет изменение на сервере. После того как реклама появится в WhatsApp на iOS, она начнет показываться в версии приложения для Android.