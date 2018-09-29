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Facebook собирается внести изменения в WhatsApp

Приложение WhatsApp
15:46 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
macdigger.ru
Фото: pixabay.com

Новости технологии: В Сети появилась информация о том, что в приложении WhatsApp на iOS скоро появится реклама.

В мае 2018 года Facebook покинул второй сооснователь WhatsApp Ян Кум из-за разногласий с Марком Цукербергом, который хотел монетизировать мессенджер. Реклама появится в разделе "Статус". Она будет показываться между историями пользователей, подобно тому, как это происходит в Instagram. Это не первый раз, когда Facebook хотела заработать на WhatsApp, но основатели мессенджера откладывали изменения. Теперь, когда они оба уволились, у Facebook есть все необходимые ресурсы, чтобы начать размещать рекламу в сервисе.

"Я продал конфиденциальность своих пользователей за большие деньги. Я сделал выбор и пошёл на компромисс. И теперь я живу с этим", — заявил сооснователь WhatsApp Брайан Актон в интервью Forbes.

Когда точно появится реклама в WhatsApp, неизвестно. Для ее активации не потребуется обновлять мессенджер, потому что это будет изменение на сервере. После того как реклама появится в WhatsApp на iOS, она начнет показываться в версии приложения для Android.

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Новости технологии, iOS, WhatsApp, Приложение, Реклама, Технологии.
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