Три причины, почему стоит купить "бюджетный" iPhone Xr
Новости технологии: Этот смартфон имеет больше положительных характеристик, чем вы думали.
Во время презентации Apple, которая состоялась 12 сентября, компания представила три смартфона: два флагмана – iPhone Xs и iPhone Xs Max, а также более доступный iPhone Xr. Но на фоне нестихающих разговоров о флагманах, о третьем, похоже, забыли. Но не стоит недооценивать этот девайс.
Аккумулятор
iPhone Xr, наверное, лучший смартфон от Apple в плане автономности. На одном заряде он работает дольше чем 8 Plus (который раньше считали iPhone с наибольшей автономностью). Если настроить яркость и не забывать включать энергосбережение, то есть шанс, что новинка будет работать без заряда по несколько дней.
Цвета
iPhone Xr можно приобрести в шести вариантах цветов: черном, белом, красном, желтом, коралловом и голубом. Аж глаза разбегаются.
Уникальность
С первого взгляда на iPhone Xr можно заметить, что он выглядит уникально. Что и выделяет его на фоне других iPhone. Если в случае iPhone Xs и iPhone Xs Max компанию обвиняют в отсутствии существенных изменений, то взглянув на более доступную версию эти изменения очень заметны.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ iPhone Xr
Дисплей
- Диагональ: 6,1 дюйма Разрешение: 1792х828 пикселей
Процессор
- Apple A12 Bionic
Память
- Оперативная: 4 ГБ Встроенная: 64/128/256 ГБ
Камера
- Основная: 12 Мп (f/1,8) Фронтальная: 7 Мп (f 2,2)
Операционная система
- iOS 12