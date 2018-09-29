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Три причины, почему стоит купить "бюджетный" iPhone Xr

Смотрите фото (3)
iPhone Xr
20:46 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
https://24tv.ua
Фото: Скриншот

Новости технологии: Этот смартфон имеет больше положительных характеристик, чем вы думали.

Во время презентации Apple, которая состоялась 12 сентября, компания представила три смартфона: два флагмана – iPhone Xs и iPhone Xs Max, а также более доступный iPhone Xr. Но на фоне нестихающих разговоров о флагманах, о третьем, похоже, забыли. Но не стоит недооценивать этот девайс.

Аккумулятор

iPhone Xr, наверное, лучший смартфон от Apple в плане автономности. На одном заряде он работает дольше чем 8 Plus (который раньше считали iPhone с наибольшей автономностью). Если настроить яркость и не забывать включать энергосбережение, то есть шанс, что новинка будет работать без заряда по несколько дней.

Цвета

iPhone Xr можно приобрести в шести вариантах цветов: черном, белом, красном, желтом, коралловом и голубом. Аж глаза разбегаются.

Уникальность

С первого взгляда на iPhone Xr можно заметить, что он выглядит уникально. Что и выделяет его на фоне других iPhone. Если в случае iPhone Xs и iPhone Xs Max компанию обвиняют в отсутствии существенных изменений, то взглянув на более доступную версию эти изменения очень заметны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ iPhone Xr

Дисплей

  • Диагональ: 6,1 дюйма Разрешение: 1792х828 пикселей

Процессор

  • Apple A12 Bionic

Память

  • Оперативная: 4 ГБ Встроенная: 64/128/256 ГБ

Камера

  • Основная: 12 Мп (f/1,8) Фронтальная: 7 Мп (f 2,2)

Операционная система

  • iOS 12
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Новости технологии, Apple, iPhone Xr, Гаджет, Смартфон, Техно, Устройство.
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