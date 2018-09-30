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Новые iPhone получат "невидимые" камеры

iPhone
17:24 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: pixabay

Новости технологии: В новых смартфонах Apple 2019 года появятся так называемые "невидимые" фронтальные камеры.

Несмотря на то, что новые смартфоны Apple были представлены всего несколько недель назад, в Сеть уже начали попадать интересные данные об их преемниках.

По данным аналитика китайской инвестиционной компании GF Securities Джеффа Пу, купертиновцы оснастят флагманские смартфоны Apple 2019 года выпуска так называемыми "невидимыми" фронтальными камерами.

По информации аналитика, основной поставщик камер для iPhone, компания Largan Precision, в данный момент работает над созданием черного покрытия линз передних камер. В результате, фронталку невозможно будет рассмотреть на черной поверхности.

Джефф Пу уверен, что первыми смартфонами с "невидимыми" камерами станут именно iPhone, а другие смартфоны получат их ближе к 2020 году.

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Все по теме:

Новости технологии, Apple, Apple 2019, GF Securities, iPhone, Невидимые камеры в iPhone, Новинки Apple 2019.
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