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Компания Xiaomi представила новую камеру видеонаблюдения

Камера видеонаблюдения
18:46 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: hronika.info

Новости технологии: Ценник новой камеры Xiaobai IP составляет около $58.

Китайский производитель отмечает, что новая Xiaobai IP имеет поддержку передового кодека H.265 и имеет новейший процессор обработки изображений Anba S3LM. По сравнению с предыдущей версией кодека, новый уменьшает трафик на 50%, увеличивает скорость обработки данных и снижает время записи на 100%.

Устройство поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, может писать видео 1080р с широким динамическим диапазоном, получило профессиональный датчик изображения Ansonmei, микрофон с шумоподавлением и звуковой процессор ALC5680.

Новая Xiaobai IP стала первой камерой компании, которая поддерживает работу с персональным помощником Xiaoi AI. Благодаря помощнику, камера поддерживает голосовое управление и может отвечать на вопросы пользователя. Она также имеет датчики, которые распознают направление голоса и поворачивают объектив в сторону подающего команды человека. Видео и фото могут передаваться на мобильные устройства в реальном времени.

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Все по теме:

Новости технологии, Anba S3LM, Xiaobai IP, Xiaomi, Камера видеонаблюдения.
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