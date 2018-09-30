День Независимости Украины

Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 01.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госказначейство: Бюджет Украины с начала 2018 года недополучил почти 19 миллиардов
Госказначейство: Бюджет Украины с начала 2018 года недополучил почти 19 миллиардов
Новости: Кремль отказался вести дискуссию об отравлении Скрипалей
Кремль отказался вести дискуссию об отравлении Скрипалей
Новости: Договорные матчи: опубликован список подозреваемых арбитров
Договорные матчи: опубликован список подозреваемых арбитров
Новости: "Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко поздравила новую победительницу
"Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко поздравила новую победительницу
X

В новых iPhone нашли серьезный дефект

iPhone
22:23 Вс, 30 Сентябрь 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: pixabay

Новости технологии: Возможно проблема связана с оборудованием или программным обеспечением

Пользователи новых iPhone XS на форумах Apple, Reddit и Unbox Therapy сообщают, что их устройства при подключении к электросети не начинают заряжаться, если смартфон находится в «спящем» режиме.

Во многих случаях устройство не начинает заряжаться, пока пользователь не «разбудит» экран и не пересоединит беспроводную зарядку. Достаточно сказать, что это может быть неудобно, если вы подключились ночью и рассчитывали на полный заряд на следующий день. Анонсируя новые смартфоны iPhone Xr, Xs и Xs Max, Apple заявляла о поддержке более быстрой беспроводной зарядке.

Прошлое поколение iPhone X, 8 и 8 Plus поддерживала беспроводные зарядки мощностью до 7,5 Вт.

Не исключено, что проблема связана с оборудованием или программным обеспечением, хотя в прошлом компания фиксировала проблемы с оплатой через программное обеспечение. Недавно производитель устранил ошибку Apple Watch, которая не позволяла устройствам заряжаться.

Ранее проверка на прочность новых iPhone Xs показала их уязвимость. В ходе тестов обнаружилось, что падения нанесут дорогостоящему устройству большие повреждения. Кроме того, некоторые пользователи отмечают, что на максимальной яркости у экранов новых iPhone XS черный цвет становится серо-оранжевым.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Apple, iPhone, Дефект в новых iPhone, Новые iPhone.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Эксперты рассказали о судьбе Apple Watch Три причины, почему стоит купить "бюджетный" iPhone Xr Xiaomi представила недорогие чемоданы

Последние новости

Леоненко: Марлос – как Коноплянка или Ярмоленко Актриса Линдсей Лохан сильно получила по лицу в Москве (Видео) В Украине будет увеличено количество проверок пищевых предприятий
Сегодня читают
01 Несостоявшийся референдум: Более 90% македонцев голосовали за переименование
02 "Это катастрофа": Александр Усик ответил на вопрос "Чей Крым"?
03 Пил водку и целовал фанатку на сцене: в Киеве прошел концерт Энрике Иглесиаса
04 Официально. Новым наставником "Арсенал-Киев" стал Грозный
05 Замаскированные устройства, которые использовали шпионы XX века (Фото)
Новости сегодня
20:26 Оптические иллюзии, сделанные при помощи макияжа (Фото)
20:20 Стало известно, когда выйдет новый Mercedes-Benz SL
20:10 Слова Фонсеки перед матчем Шахтера с Лионом в Лиге чемпионов
20:08 Фильм "Люди Икс: Темный Феникс" выпустят в прокат позже запланированного времени
20:00 Курьезные снимки, за которые людям на заднем плане хочется дать Оскар
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На территории Польши смогут разместиться бойцы США
На территории Польши смогут разместиться бойцы США
Новости: В Украине стали известны даты ВНО-2019
В Украине стали известны даты ВНО-2019
Новости: Мосийчук сообщил, о подготовке покушения на него
Мосийчук сообщил, о подготовке покушения на него
Новости: Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь