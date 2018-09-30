В новых iPhone нашли серьезный дефект

Пользователи новых iPhone XS на форумах Apple, Reddit и Unbox Therapy сообщают, что их устройства при подключении к электросети не начинают заряжаться, если смартфон находится в «спящем» режиме.

Во многих случаях устройство не начинает заряжаться, пока пользователь не «разбудит» экран и не пересоединит беспроводную зарядку. Достаточно сказать, что это может быть неудобно, если вы подключились ночью и рассчитывали на полный заряд на следующий день. Анонсируя новые смартфоны iPhone Xr, Xs и Xs Max, Apple заявляла о поддержке более быстрой беспроводной зарядке.

Прошлое поколение iPhone X, 8 и 8 Plus поддерживала беспроводные зарядки мощностью до 7,5 Вт.

Не исключено, что проблема связана с оборудованием или программным обеспечением, хотя в прошлом компания фиксировала проблемы с оплатой через программное обеспечение. Недавно производитель устранил ошибку Apple Watch, которая не позволяла устройствам заряжаться.

Ранее проверка на прочность новых iPhone Xs показала их уязвимость. В ходе тестов обнаружилось, что падения нанесут дорогостоящему устройству большие повреждения. Кроме того, некоторые пользователи отмечают, что на максимальной яркости у экранов новых iPhone XS черный цвет становится серо-оранжевым.