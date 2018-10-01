Компания Xiaomi представила кнопочные телефоны

Компания начала продажи гаджета AI Feature Phone, на который собрала средства с помощью краудфандинга. Первые покупатели, поддержавшие проект, могли купить AI Feature Phone по $29, а в рознице его цена составляет уже $54.

Во время сбора средств более 60 000 человек поддержали новый продукт, а объем продаж достиг 18 миллионов юаней ($20,6 миллиона). Первоначально это устройство предлагалось в сером и белом цвете, но теперь компания представила еще два цвета - красный и желтый.

Спереди устройство симметрично разделено на две части: экран и клавиатуру. 2,8-дюймовый IPS-экран с разрешением 240x320 покрыт стеклом Corning Gorilla и олеофобным слоем.

Одной из основных особенностей этого устройства является то, что оно поставляется с встроенным Xiao Ai, который не только позволяет давать голосовые команды, но и может выступать в роли синхронного переводчика с китайского на еще 17 языков и обратно. Искусственный интеллект от Xiaomi позволяет проверять погоду, воспроизводить песни, рассказывать истории, слушать радио и делать звонки с помощью голосовых команд.

Гаджет можно использовать в качестве ИК-пульта для бытовой техники. Также поддерживается 4G и Wi-Fi, есть стереозвук, интернет-радио и облачное резервное копирование.