День Независимости Украины

Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 02.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине снова подорожали билеты на поезда
В Украине снова подорожали билеты на поезда
Новости: Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова
Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова
Новости: Ломаченко: Считаю, что у меня есть 5-7 лет
Ломаченко: Считаю, что у меня есть 5-7 лет
Новости: Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
X

Для производства Xiaomi Mi 8 Pro использовали "космическую" технологию охлаждения

Xiaomi Mi 8 Pro
09:34 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: apakabarnews.com

Новости технологии: Компания Xiaomi использовала новую технологию охлаждения для смартфона Mi 8 Pro.

Президент компании Xiaomi Лин Бин рассказал о необъявленной особенности смартфона Mi8 Pro. Отметим, эта модель станет улучшенной версией флагманского смартфона Mi8, которая получила встроенный сканер отпечатков пальцев.

Технологию сканирования отпечатков улучшили по сравнению с использованной в Mi8 Exploration Edition. По словам представителя компании, в Mi8 Pro применена еще одна передовая технология.

Интегрированный с дисплеем Mi8 Pro сканер отпечатков пальцев стал на 29% быстрее и на 8,8% точнее аналога с Mi8 Exploration Edition. Достигается это программными улучшениями или же за счет более продвинутых компонентов – не сообщается.

Второй важной технологией в Mi8 Pro стала передовая система охлаждения. По словам Лин Бина, они использовали специальный материал, способный менять свое состояние из твердого в жидкое и обратно. Он применяется при создании полимеров для создания систем охлаждения космических аппаратов и скафандров.

Компания Xiaomi уверяет, что новая технология охлаждения позволяет снизить температуру Mi8 Pro на 3 градуса при том же энергопотреблении. Даже такое, казалось бы, небольшое изменение заметно влияет на работу аккумулятора.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Mi 8 Pro, Xiaomi, Xiaomi Mi 8 Pro, Система охлаждения, Сканер отпечатков пальцев, Смартфон, Флагман.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

В новых iPhone нашли серьезный дефект В Сети появились новые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus Компания Xiaomi представила новую камеру видеонаблюдения

Последние новости

Украинец Лень провел дебютный матч за новый клуб в НБА Хавбек Ворсклы может до конца года остаться без футбола Во Франции задержали украинский грузовик, перевозивший 650 кг кокаина
Сегодня читают
01 Умер известный артист Роман Карцев
02 Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре
03 Стартовал Парижский автосалон 2018
04 Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
05 Мода 2018: стильные пальто и пиджаки, без которых не обойтись этой осенью
Новости сегодня
16:07 Фотожабы с жирненьким котом, который вас приободрит
16:05 Рада усовершенствовала процедуру экстрадиции
16:03 Свитолина поблагодарила болельщиков за поддержку в трудную минуту
15:50 В Британии гетеросексуальным партнерам разрешат гражданское партнерство
15:49 Райан Рейнольдс сыграет главную роль в новом фильме "Свободный парень"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Температурные "качели" и бесснежный декабрь: появился прогноз погоды на зиму
Появился подробный прогноз погоды на зиму в Украине
Новости: Больничные по-новому: основные изменения
Больничные по-новому: основные изменения
Новости: Отопление, перевод часов и "длинные" выходные: чего ожидать украинцам в октябре
Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре
Новости: Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь