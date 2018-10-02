Для производства Xiaomi Mi 8 Pro использовали "космическую" технологию охлаждения

Президент компании Xiaomi Лин Бин рассказал о необъявленной особенности смартфона Mi8 Pro. Отметим, эта модель станет улучшенной версией флагманского смартфона Mi8, которая получила встроенный сканер отпечатков пальцев.

Технологию сканирования отпечатков улучшили по сравнению с использованной в Mi8 Exploration Edition. По словам представителя компании, в Mi8 Pro применена еще одна передовая технология.

Интегрированный с дисплеем Mi8 Pro сканер отпечатков пальцев стал на 29% быстрее и на 8,8% точнее аналога с Mi8 Exploration Edition. Достигается это программными улучшениями или же за счет более продвинутых компонентов – не сообщается.

Второй важной технологией в Mi8 Pro стала передовая система охлаждения. По словам Лин Бина, они использовали специальный материал, способный менять свое состояние из твердого в жидкое и обратно. Он применяется при создании полимеров для создания систем охлаждения космических аппаратов и скафандров.

Компания Xiaomi уверяет, что новая технология охлаждения позволяет снизить температуру Mi8 Pro на 3 градуса при том же энергопотреблении. Даже такое, казалось бы, небольшое изменение заметно влияет на работу аккумулятора.