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Смартфоны Samsung могут стать намного дешевле

Samsung
15:33 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: muropaketti.com

Новости технологии: Стало известно, почему Samsung может снизить стоимость своих смартфонов.

Случаев, когда производители объединялись для совместной работы над смартфонами не так много. Самые известные это устройства линеек Nexus и Pixel, Google создавала совместно со специалистами топовых вендоров. Похожим путем сотрудничества решила пойти и компания Samsung, которая объединилась с китайским производителем Wintech – многолетним партнером компании Xiaomi.

По данным делового южнокорейского издания The Korea Herald, соглашение между Samsung и Wintech предусматривает снижение роли Samsung как в процессе производства, так и в разработке будущих аппаратов. Несмотря на это, вендор будет находиться в тесной связи с китайским партнером, контролируя качество выпускаемой продукции.

При этом вопрос о том, под каким брендом будут выходить совместные устройства Wintech и Samsung, пока остается открытым, не исключая вероятности отказа от использования товарного знака Galaxy в пользу нового.

Совместное предприятие направлено на снижение производственных расходов на выпуск смартфонов и их дальнейшую популяризацию на территории материкового Китая, где продукция корейцев пользуется чрезвычайно низким спросом.

Этот факт давно вызывает опасения у руководства Samsung Electronics, представители которой регулярно посещают страну с целью поиска новых направлений развития и способов возрождения былой популярности.

В Samsung не стали подтверждать факт будущего выпуска смартфонов под брендом Samsung-Wintech, но заявили, что рассматривают такую возможность, и не только в Китае. Перенос производства ближе к проблемным регионам, где продажи фирменной техники оставляют желать лучшего, мог бы оказать положительное влияние на ее популяризацию из-за преимуществ, которые местное население оказывает локальным брендам.

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Новости технологии, Samsung, Samsung Electronics, Wintech, Смартфоны, Цена.
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