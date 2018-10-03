День Независимости Украины

Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Новости: В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море
В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море
Новости: Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Новости: Ученые открыли новый объект за Плутоном
Ученые открыли новый объект за Плутоном
X

Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр

Комиксы DC
19:22 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости технологии: Стало известно, что Rocksteady готовит новый тайтл по комиксам DC.

Следующим творением Rocksteady станет игра по "Лиге справедливости". В качестве возможных названий приводят Justice League: Crisis, Justice League: New Crisis и Justice League: Infinite Crisis. Ее, скорее всего, создают с оглядкой уже на новые консоли: на сайте студии открыты вакансии, в которых упоминается некий "ААА-тайтл для приставок следующего поколения".

События будут разворачиваться в той же вселенной, что и серия Batman: Arkham, с которой также позаимствуют некоторые элементы геймплея. Из знакомых персонажей обещают Супермена, Бэтмена, Чудо-женщину, Флэша и других: легендарных героев пользователи увидят на заре карьер, когда о них еще не знает весь мир. Кроме одиночного и кооперативного режимов в новинке, скорее всего, будет мультиплеер.

На портале Reddit пост обозначен как слухи, так что относиться к приведенной информации следует со здоровой долей скепсиса. Однако Джейсон Шрайер, редактор Kotaku, сообщил, что он тоже слышал информацию о новом супергеройском проекте Rocksteady. А вот таинственную игру про магию, похоже, разрабатывает именно Avalanche Software. Новинка, вероятно, будет называться Harry Potter Magic Awakened и положит начало целой серии, но до официального анонса сведения нельзя считать достоверными.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Rocksteady, Видео, Игра, Комиксы, Комиксы DC, Технологии.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Компания Xiaomi выпустила самый дешевый телефон Компания Xiaomi представила кнопочные телефоны Замаскированные устройства, которые использовали шпионы XX века (Фото)

Последние новости

Джонни Депп рассказал, как относился к своей бывшей супруге Эмбер Херд Экстремальные снимки, которые вас взбудоражат (Фото) Легенде бокса пришлось встать на стул для фото с Кличко
Сегодня читают
01 В Одесской области у моря произошел километровый оползень
02 Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
03 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
04 Как Реал сенсационно проиграл ЦСКА (Видео)
05 Супрун отреагировала на решение комитета Рады ее уволить
Новости сегодня
21:24 "Похожие, но не похожи": нереально крутой фотопроект о близнецах (Фото)
21:24 Диетологи рассказали, можно ли набрать вес от запаха пищи
21:18 В ВСУ опровергают ложь российского агитпропа об оружии из США
21:11 Тоттенхэм - Барселона: составы команд
21:02 Книги Франкфуртской книжной ярмарки, которые представит Украина
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Новости: Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Новости: В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
Новости: Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь