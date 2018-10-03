Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр

Следующим творением Rocksteady станет игра по "Лиге справедливости". В качестве возможных названий приводят Justice League: Crisis, Justice League: New Crisis и Justice League: Infinite Crisis. Ее, скорее всего, создают с оглядкой уже на новые консоли: на сайте студии открыты вакансии, в которых упоминается некий "ААА-тайтл для приставок следующего поколения".

События будут разворачиваться в той же вселенной, что и серия Batman: Arkham, с которой также позаимствуют некоторые элементы геймплея. Из знакомых персонажей обещают Супермена, Бэтмена, Чудо-женщину, Флэша и других: легендарных героев пользователи увидят на заре карьер, когда о них еще не знает весь мир. Кроме одиночного и кооперативного режимов в новинке, скорее всего, будет мультиплеер.

На портале Reddit пост обозначен как слухи, так что относиться к приведенной информации следует со здоровой долей скепсиса. Однако Джейсон Шрайер, редактор Kotaku, сообщил, что он тоже слышал информацию о новом супергеройском проекте Rocksteady. А вот таинственную игру про магию, похоже, разрабатывает именно Avalanche Software. Новинка, вероятно, будет называться Harry Potter Magic Awakened и положит начало целой серии, но до официального анонса сведения нельзя считать достоверными.