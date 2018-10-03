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Wi-Fi получит новое название

Wi-Fi
22:27 Ср, 3 Октябрь 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости технологии: Wi-Fi получит несколько измененные отметки, чтобы они стали более понятными для потребителей.

Так, осведомленные в работе интернета люди знают, что стандарт 802.11ac лучше 802.11n. При этом стандарт 802.11ax еще лучше от предыдущих двух. Но это сбивает с толку обычных пользователей интернета.

Поэтому, чтобы простому человеку легче было понимать эти поколения Wi-Fi, в Wi-Fi Alliance решили делать отметки цифрами: Wi-Fi 4 (поколения), Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 и так далее.

Как пояснили в организации, пользователь должен сразу догадаться, на что способен его новый телефон, домашний маршрутизатор и другие устройства, используемые для беспроводной передачи данных. При этом известная нам отметка "Wi-Fi" эту информацию не проясняет.

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Новости технологии, Wi-Fi, Wi-Fi Alliance, Изменения, Название, Пользователи, Технологии.
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