Эксперты назвали самый быстро дешевеющий смартфон в Украине

В конце августа самый технически продвинутый Android-смартфон Samsung Galaxy Note 9 начал продаваться по всему миру. Цена в Украине на момент начала продаж составляла 34999 гривен. Эксперты расхваливали флагман за его великолепный экран, общую огромную мощность, великолепную фотокамеру. Смартфон получал одну награду за другой и возглавлял рейтинги лучших смартфонов 2018 года, в которых держится до сих пор.

Однако с приходом на рынок iPhone XS и iPhone XS Max, цены на смартфоны Android рухнули во всем мире, включая Украину. Сначала ценники упали на прошлогодние модели Samsung Galaxy S8, а теперь черед подошел к Samsung Galaxy Note 9.

Некоторые интернет-магазины снизили ценник флагмана на 30% и теперь в розничных сетях Galaxy Note 9 можно приобрести за 23600 гривен. Более того, ценник на новинку ежедневно снижается на 50-100 гривен. Такая тенденция неудивительна, ведь огромное число покупателей посчитали стартовую цену более чем неадекватной, а удешевление новинки немного повысило спрос.

За 23 тысячи гривен сейчас покупатель получит смартфон с 6,4-дюймовым Super AMOLED-экраном и разрешением 2960х1440 пикселей, 8-ядерный процессор Exynos 9810 (2,7 ГГц), 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти с возможностью расширения карточками MicroSD. Также Samsung Galaxy Note 9 обладает качественным двойным фотосенсором (2*12 Мп) и 8 МП фронтальным камерами, а также батареей емкостью 4000 мАч.