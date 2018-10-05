Google готовится представить мини-смартфон

На этой неделе прошел забавный слух о том, что Google разрабатывает крохотный смартфон Pixel Ultra, который будет представлен 9 октября. Внешне это якобы будет устройство, похожее на брелок, нежели на смартфон, настолько у него будет маленький размер корпуса.

Слухи настолько повеселили Google, что они опубликовали в Instagram со следующим текстом: "Ходят слухи о "мини-Пикселе", но нам стало интересно: "мини" — это сколько? Наш новый смартфон будет чуть побольше, чем на картинке. Узнайте все 9 октября".

Похоже, в доле шутки оказалась правда. Известный блогер и инсайдер Роланд Квандт написал, что Google действительно готовит смартфон небольшого размера под кодовым названием Bonito. О нем известно лишь то, что аппарат будет работать на платформе Snapdragon 710 и сейчас активно тестируется. Смартфон должен быть представлен на событии Made By Google, где будут показаны новые смартфоны в линейке Pixel. Мероприятие стартует в следующий вторник, 9 октября.