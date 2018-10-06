Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4563319-innovatsionnaya-kurtka-ot-xiaomi-ne-nuzhdaetsya-v-stirke.html
Инновационная куртка от Xiaomi не нуждается в стирке
11:06 Сегодня Телеграф
Новости технологии: Компания Xiaomi представила инновационную куртку, которая изготовлена из специального материала. Он не пропускает влагу, при этом очень устойчив к внешнему воздействию.
Материал состоит из бумажной пленки и волокна. Его используют в медицине, аэрокосмической промышленности. Этот материал практически невозможно испачкать, даже если попытаться втереть эти загрязнители в ткань. Любая грязь будто отталкивается поверхностью, поэтому пятна просто стираются влажной тряпкой.
Куртка очень прочная, легкая и водонепроницаемая, при этом хорошо пропускает воздух, как любая хлопковая одежда. Как наполнитель в куртке использован гусиный пух. Куртка поступит в продажу в ноябре. На выбор будет два цвета – черный и белый. Одежда будет стоить 459 юаней (66 долларов или 1 800 гривен).
Телеграф
Фигня, у нас многие носят, инновационные вещи не нуждающиеся в стирке. Зайди в общественный транспорт, другой раз такая вонь стоит что дух захватывает. Раньше думал просто, быдло и жлобье, а теперь все понятно, шмотки инновационные!