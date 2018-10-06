Инновационная куртка от Xiaomi не нуждается в стирке

Материал состоит из бумажной пленки и волокна. Его используют в медицине, аэрокосмической промышленности. Этот материал практически невозможно испачкать, даже если попытаться втереть эти загрязнители в ткань. Любая грязь будто отталкивается поверхностью, поэтому пятна просто стираются влажной тряпкой.

Куртка очень прочная, легкая и водонепроницаемая, при этом хорошо пропускает воздух, как любая хлопковая одежда. Как наполнитель в куртке использован гусиный пух. Куртка поступит в продажу в ноябре. На выбор будет два цвета – черный и белый. Одежда будет стоить 459 юаней (66 долларов или 1 800 гривен).