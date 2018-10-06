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Инновационная куртка от Xiaomi не нуждается в стирке

Инновационная куртка Xiaomi
11:06 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: 24tv.ua

Новости технологии: Компания Xiaomi представила инновационную куртку, которая изготовлена из специального материала. Он не пропускает влагу, при этом очень устойчив к внешнему воздействию.

Материал состоит из бумажной пленки и волокна. Его используют в медицине, аэрокосмической промышленности. Этот материал практически невозможно испачкать, даже если попытаться втереть эти загрязнители в ткань. Любая грязь будто отталкивается поверхностью, поэтому пятна просто стираются влажной тряпкой.

Куртка очень прочная, легкая и водонепроницаемая, при этом хорошо пропускает воздух, как любая хлопковая одежда. Как наполнитель в куртке использован гусиный пух. Куртка поступит в продажу в ноябре. На выбор будет два цвета – черный и белый. Одежда будет стоить 459 юаней (66 долларов или 1 800 гривен).

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Новости технологии, Xiaomi, Инновационная куртка, Куртка, Стирка, Техно, Фото.
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1 Комментарий
  • Александр 06.10.2018 11:25

    Фигня, у нас многие носят, инновационные вещи не нуждающиеся в стирке. Зайди в общественный транспорт, другой раз такая вонь стоит что дух захватывает. Раньше думал просто, быдло и жлобье, а теперь все понятно, шмотки инновационные!

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