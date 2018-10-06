iPhone XS страдают от ужасных проблем со связью

Спустя месяц использования iPhone XS и iPhone Xs Max пользователи находят в этих смартфонах все больше недостатков, о которых рассказывают на форумах Reddit, MacRumors и Apple. Одной из главных проблем оказались проблемы с мобильной связью.

Владельцы отмечают отвратительное качество звонков, а сама сеть стала плохо ловить. Apple взялась за расследование этой ситуации, которую уже называют вторым "антеннагейтом" похожие проблемы со связью были у iPhone 4 в 2010 году из-за технического просчета с антенной.

Для определения источника проблемы специалисты Apple попросили его установить на смартфон утилиту для отслеживания подключений смартфона к станциям сотовой связи — это явно указывает, что Apple серьезно относится к данной ситуации.

Отметим, что не так давно вышла новая бета-версия обновления iOS 12.1 с версией прошивки модема 1.01.20-1 против 1.01.12 у предыдущей iOS 12.1 beta 1. Но пока неясно, помогли ли изменения в новой прошивке решить проблемы с беспроводной связью. Какой бы в итоге не оказалась проблема – аппаратной или программой, Apple уже занимается ее решением.