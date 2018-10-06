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iPhone XS страдают от ужасных проблем со связью

iPhone XS
12:14 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости технологии: Владельцы отмечают отвратительное качество звонков, а сама сеть стала плохо ловить.

Спустя месяц использования iPhone XS и iPhone Xs Max пользователи находят в этих смартфонах все больше недостатков, о которых рассказывают на форумах Reddit, MacRumors и Apple. Одной из главных проблем оказались проблемы с мобильной связью.

Владельцы отмечают отвратительное качество звонков, а сама сеть стала плохо ловить. Apple взялась за расследование этой ситуации, которую уже называют вторым "антеннагейтом" похожие проблемы со связью были у iPhone 4 в 2010 году из-за технического просчета с антенной.

Для определения источника проблемы специалисты Apple попросили его установить на смартфон утилиту для отслеживания подключений смартфона к станциям сотовой связи — это явно указывает, что Apple серьезно относится к данной ситуации.

Отметим, что не так давно вышла новая бета-версия обновления iOS 12.1 с версией прошивки модема 1.01.20-1 против 1.01.12 у предыдущей iOS 12.1 beta 1. Но пока неясно, помогли ли изменения в новой прошивке решить проблемы с беспроводной связью. Какой бы в итоге не оказалась проблема – аппаратной или программой, Apple уже занимается ее решением.

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Все по теме:

Новости технологии, Apple, iPhone XS, iPhone Xs Max, Гаджет, Ошибка, Поломка, Связь, Смартфон, Техно, Устройство.
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