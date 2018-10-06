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Microsoft похвасталась новым невероятным рекордом игры Minecraft

Minecraft
13:30 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: 24tv.ua

Новости технологии: Сообщение о том, что игра Fortnite могла отобрать пальму первенства у Minecraft оказалось преждевременным.

Компания Microsoft сообщила, что количество ежемесячно активных пользователей "песочницы" равно 91 миллион человек.

По последней информации, общий тираж проданных копий кубического симулятора выживания достиг 154 миллионов экземпляров. Это позволяет ему оставить позади GTA V и уступить только Tetris в рейтинге самых массовых интерактивных развлечений. Также здесь стоит вспомнить 100 миллионов игроков специальной китайской версии Minecraft, которая распространяется по free-to-play модели.

Нынешний руководитель разработки Minecraft Хелен Чианг в интервью Business Insider рассказала о намерениях расширять франшизу с помощью новых спинофив, как Minecraft: Story Mode и недавно анонсированной Minecraft: Dungeons. Причем для компании важно попробовать новые жанры и направления, а не просто выпускать итерации франшизы, как это делают их коллеги.

Отметим, что в 2014 году Microsoft выкупила игру во шведского геймдизайнера Маркуса Перссона за 2,5 миллиарда долларов. Усиленный возможностями нового владельца она начала стабильно расти: в 2018 году количество ежемесячных активных геймеров выросло на 20 миллионов человек.

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Новости технологии, Microsoft, Minecraft, Игра, Компания, Рекорд, Техно.
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