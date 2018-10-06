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Xiaomi представила недорогую портативную колонку

Портативная колонка
16:54 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости технологии: Китайская корпорация Xiaomi представила новую версию своей портативной колонки.

Колонка получила название Compact Mi Bluetooth Speaker 2. Внешне новинка ничем не отличается от предшественницы. Размеры новинки идентичны с Compact Mi Bluetooth Speaker – 50х32 мм и вес 54 г. При этом Mi Compact Bluetooth Speaker 2 работает на батарее, емкостью 480 мАч. Как заверили разработчики, одного заряда должно хватить на 6 часов автономной работы.

С помощью Bluetooth 4.2 колонка может синхронизироваться с мобильными девайсами. На корпусе устройства можно найти кнопку для включения, светодиодный индикатор и ремешок для удобства ношения. Также колонка оснащена микрофоном, что позволяет отвечать на звонки. Стоит Mi Compact Bluetooth Speaker 2, как и вся продукция Xiaomi, недорого. Ее оценили в 11 долларов (чуть более 300 гривен).

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Новости технологии, Xiaomi, Колонки, Новая версия, Портативные колонки, Технологии.
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